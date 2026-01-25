Aryna Sabalenka sorteó a Mboko para llegar a los cuartos del Abierto de Australia

La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) venció a la canadiense Victoria Mboko (16°) por 6-1 y 7-6 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

La número uno del mundo mostró un gran nivel en la primera manga y se la llevó sin complicaciones.

En el segundo set, la jugadora de 18 años y gran promesa del tenis de Canadá logró equiparar el desarrollo del encuentro y forzó la definición a un tie break, instancia en la que finalmente Sabalenka logró imponerse.

¿A quién enfrentará Sabalenka en los cuartos de final?

La nacida en Minsk se verá las caras ante la estadounidense Iva Jovic (27°) por los cuartos de final del certamen.

La californiana derrotó a la kazaja Yúliya Putíntseva (94°) por 6-0 y 6-1 para avanzar de ronda.