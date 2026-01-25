Aryna Sabalenka sorteó a Mboko para llegar a los cuartos del Abierto de Australia
La tenista número uno del mundo enfrentará a Iva Jovic por los cuartos de final
La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) venció a la canadiense Victoria Mboko (16°) por 6-1 y 7-6 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.
La número uno del mundo mostró un gran nivel en la primera manga y se la llevó sin complicaciones.
En el segundo set, la jugadora de 18 años y gran promesa del tenis de Canadá logró equiparar el desarrollo del encuentro y forzó la definición a un tie break, instancia en la que finalmente Sabalenka logró imponerse.
La nacida en Minsk se verá las caras ante la estadounidense Iva Jovic (27°) por los cuartos de final del certamen.
La californiana derrotó a la kazaja Yúliya Putíntseva (94°) por 6-0 y 6-1 para avanzar de ronda.