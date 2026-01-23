Carlos Alcaraz venció a Corentin Moutet y avanzó a octavos de final del Abierto de Australia

El actual número uno del ranking mundial, Carlos Alcaraz, derrotó con contundencia al francés Corentin Moutet por parciales de 6-2, 6-4 y 6-1, asegurando su clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia 2026.

El murciano, ganador de seis títulos de Grand Slam, dominó el encuentro de principio a fin, aunque debió sortear un momento complejo durante el segundo set. En ese parcial, Moutet (32°) rompió el servicio del español por única vez en el partido, remontando una desventaja de 0-3 para ponerse arriba 4-3 en el marcador.

Pese a la reacción del galo, Alcaraz recuperó el control, ganó los tres juegos siguientes y cerró la manga por 6-4, pavimentando su camino hacia la victoria definitiva en el tercer set. Con este triunfo, el hispano continúa su marcha con el objetivo de completar el Grand Slam carrera, ya que el torneo oceánico es el único de los cuatro grandes que aún no consigue ganar.

Duelo ante Tommy Paul

En la próxima ronda, Carlos Alcaraz se medirá contra Tommy Paul. El tenista de Estados Unidos llegó a esta instancia tras la retirada del español Alejandro Davidovich, quien debió abandonar por problemas físicos cuando el marcador favorecía al norteamericano por un doble 6-1.