Coco Gauff impuso su jerarquía ante Muchová y avanzó a cuartos en Australia
La número tres del mundo se medirá ante Elina Svitólina en la siguiente ronda.
La tenista estadounidense Coco Gauff (3° del ranking WTA) se impuso ante la checa Karolína Muchová (19°) por parciales de 6-1, 3-6 y 6-3 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.
El partido comenzó de gran manera para la número tres del mundo, quien se llevó el primer set con autoridad y sin encontrar mayor resistencia por parte de su rival.
Sin embargo, en la segunda manga Muchová capitalizó las imprecisiones de su oponente y elevó su nivel de juego, adjudicándose el parcial para estirar la definición a un tercer capítulo.
En el último y decisivo set, la oriunda de Atlanta hizo valer su condición de favorita y consiguió inclinar el duelo definitivamente a su favor para sellar su clasificación.
Por los cuartos de final del torneo, Gauff se medirá ante la ucraniana Elina Svitólina (12°).