Djokovic pasó directo a cuartos del Abierto de Australia tras retirada de Mensik por lesión abdominal

El tenista checo Jakub Mensik (17° del ranking ATP) anunció su retiro del Abierto de Australia debido a una lesión en el músculo abdominal, lo que permitió a Novak Djokovic (4°) avanzar directamente a los cuartos de final del torneo sin disputar su partido de octavos.

Djokovic, campeón en múltiples ocasiones en Melbourne, se beneficiará ahora de un periodo adicional de descanso antes de su próximo encuentro por cuartos de final, contra Lorenzo Musetti (5°) quien derrotó a Taylor Fritz (9°) este lunes por 6-2, 7-5 y 6-4.

El serbio, que busca ampliar su palmarés en el torneo australiano, afronta la recta final del campeonato con un calendario menos exigente, un factor que podría resultar clave en su objetivo de conquistar un nuevo título de Grand Slam.

Por su parte, Mensik comunicó en sus redes sociales que, tras someterse a pruebas médicas y consultar con su equipo técnico, decidió no competir para evitar agravar la dolencia. La baja del joven jugador, de 20 años, una de las revelaciones del circuito esta temporada, supone un golpe para el cuadro masculino del primer Grand Slam del año.