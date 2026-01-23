¡Histórico! Alexander Zverev rompió legendaria marca de Boris Becker en Australia

Alexander Zverev derrotó este viernes al británico Cameron Norrie por marcadores de 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1, asegurando su clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia. Con este triunfo, el actual número tres del mundo escribió una nueva página dorada para el deporte de Alemania al superar un récord que ostentaba Boris Becker.

El hamburgués alcanzó la cuarta ronda del primer Grand Slam de la temporada por séptima vez en su carrera, dejando atrás las seis presencias que logró la leyenda Becker. Para conseguirlo, Zverev debió batallar durante dos horas y 47 minutos en la pista de Melbourne, manteniendo su hegemonía sobre Norrie, a quien venció en las siete ocasiones que se enfrentaron.

Pese a la victoria, el subcampeón vigente volvió a mostrar cierta irregularidad al ceder un set por tercer partido consecutivo, tal como le ocurrió en las rondas previas ante el canadiense Gabriel Diallo y el francés Alexandre Muller.

La satisfacción del récord

Tras el encuentro, Zverev valoró el nivel de su oponente y su capacidad de reacción. "Los dos últimos partidos estuvieron muy bien. Ambos rivales me pusieron a prueba con un tenis excelente y yo no estaba a buen nivel. Creo que Cameron hizo el mejor partido de los que jugamos y estoy feliz de haber ganado", comentó el germano.

En la próxima instancia, Alexander Zverev buscará seguir su camino hacia una nueva final enfrentando al argentino Francisco Cerúndolo, quien dio la sorpresa al eliminar al ruso Andrey Rublev en tres sets.