Stan Wawrinka se despidió del Abierto de Australia tras caer ante Taylor Fritz
El suizo cerró su última participación en Melbourne con un emotivo homenaje.
El tenista suizo Stanislas Wawrinka (139° del ATP) puso fin a su histórica trayectoria en el Abierto de Australia tras caer en la tercera ronda frente al estadounidense Taylor Fritz (9° del ATP) por parciales de 7-6(5), 2-6, 6-4 y 6-4.
A sus 40 años, el campeón de la edición 2014 dio batalla durante dos horas y 45 minutos en la Margaret Court Arena. En ese sentido, el helvético por poco no se quedó con el tie-break en el primer set y luego consiguió romper dos veces a su rival en la segunda manga.
Posteriormente, Fritz comenzó a recuperar el ritmo y Wawrinka solicitó asistencia médica tras un batallado tercer set. A partir de ahí fue que "Stan The Man" no consiguió extender su periplo en Melbourne y cedió ante el norteamericano en una emotiva despedida.
El suizo se convirtió en el primer jugador de 40 años o más en alcanzar la tercera ronda en el torneo australiano desde Ken Rosewall en 1978. Mientras que el estadounidense se citó con el italiano Lorenzo Musetti (5°) en los octavos de final.