Stan Wawrinka se despidió del Abierto de Australia tras caer ante Taylor Fritz

El tenista suizo Stanislas Wawrinka (139° del ATP) puso fin a su histórica trayectoria en el Abierto de Australia tras caer en la tercera ronda frente al estadounidense Taylor Fritz (9° del ATP) por parciales de 7-6(5), 2-6, 6-4 y 6-4.

A sus 40 años, el campeón de la edición 2014 dio batalla durante dos horas y 45 minutos en la Margaret Court Arena. En ese sentido, el helvético por poco no se quedó con el tie-break en el primer set y luego consiguió romper dos veces a su rival en la segunda manga.

Posteriormente, Fritz comenzó a recuperar el ritmo y Wawrinka solicitó asistencia médica tras un batallado tercer set. A partir de ahí fue que "Stan The Man" no consiguió extender su periplo en Melbourne y cedió ante el norteamericano en una emotiva despedida.

El suizo se convirtió en el primer jugador de 40 años o más en alcanzar la tercera ronda en el torneo australiano desde Ken Rosewall en 1978. Mientras que el estadounidense se citó con el italiano Lorenzo Musetti (5°) en los octavos de final.