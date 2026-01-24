[VIDEO] Con cerveza en mano: Wawrinka recibió su despedida en el Abierto de Australia

El tenista suizo Stanislas Wawrinka (139° del ranking ATP), pese a su derrota ante el estadounidense Taylor Fritz (9°) en la tercera ronda del Abierto de Australia, celebró en la entrevista posterior al partido con un brindis en homenaje a su última participación en el certamen oceánico.

"Stan" anunció que este será su último año como tenista profesional con 40 años. El helvético, ganador de tres Gran Slam, supo ser campeón en Melbourne en 2014.