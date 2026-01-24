Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.1°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

[VIDEO] Con cerveza en mano: Wawrinka recibió su despedida en el Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El suizo levantó el trofeo campeonato australiano en 2014.

[VIDEO] Con cerveza en mano: Wawrinka recibió su despedida en el Abierto de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista suizo Stanislas Wawrinka (139° del ranking ATP), pese a su derrota ante el estadounidense Taylor Fritz (9°) en la tercera ronda del Abierto de Australia, celebró en la entrevista posterior al partido con un brindis en homenaje a su última participación en el certamen oceánico.

"Stan" anunció que este será su último año como tenista profesional con 40 años. El helvético, ganador de tres Gran Slam, supo ser campeón en Melbourne en 2014.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada