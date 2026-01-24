[VIDEO] Putintseva dedicó provocadora celebración ante el público en el Abierto de Australia

La tenista Kazaja Yulia Putintseva (94° del ranking WTA) celebró de manera polémica contra el público australiano tras su triunfo frente a la turca Zeynep Sonmez (112° por la tercera ronda del Abierto de Australia.

Después del último punto que le dio la victoria a la asiática, realizó gestos provocadores hacía el público con su mano en el oído y bailó en el banco mientras recogía sus cosas, lo que provocó múltiples pifias hacía la tenista.

En octavos de final enfrentará a la estadounidense Iva Jovic (27°).