Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Fuera de Santiago: Tabilo definió su lugar de entrenamiento rumbo al Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"Jano" ya planificó su pretemporada en nuestro país.

Fuera de Santiago: Tabilo definió su lugar de entrenamiento rumbo al Abierto de Australia
 Photosport (Archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alejandro Tabilo apunta a dar el salto definitivo en la temporada 2026 y el Abierto de Australia será el primer gran desafío, cuya preparación tendrá lugar en Chile, aunque en una sorpresiva sede.

El tenista nacional se abocará en las próximas semanas a hacer una pretemporada y la elección fue la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, cerca de donde vive parte de su familia.

La información fue confirmada por la Academia de Tenis GBM a través de sus redes sociales.

La elección de Tabilo tendría su sustento por una combinación ideal para un atleta en plena carga de trabajo: Clima templado, baja humedad y estabilidad meteorológica y casi nulas precipitaciones, lo que permite sesiones extensas sin interrupciones.

La distancia de Santiago no sólo es física, pues Tabilo también busca aislarse del ruido mediático y emocional que ha rodeado su 2025 que no ha estado exento de polémicas como, por ejemplo, su decisión de no jugar ante Luxemburgo por el equipo chileno de Copa Davis.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada