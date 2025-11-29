Fuera de Santiago: Tabilo definió su lugar de entrenamiento rumbo al Abierto de Australia

Alejandro Tabilo apunta a dar el salto definitivo en la temporada 2026 y el Abierto de Australia será el primer gran desafío, cuya preparación tendrá lugar en Chile, aunque en una sorpresiva sede.

El tenista nacional se abocará en las próximas semanas a hacer una pretemporada y la elección fue la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, cerca de donde vive parte de su familia.

La información fue confirmada por la Academia de Tenis GBM a través de sus redes sociales.

La elección de Tabilo tendría su sustento por una combinación ideal para un atleta en plena carga de trabajo: Clima templado, baja humedad y estabilidad meteorológica y casi nulas precipitaciones, lo que permite sesiones extensas sin interrupciones.

La distancia de Santiago no sólo es física, pues Tabilo también busca aislarse del ruido mediático y emocional que ha rodeado su 2025 que no ha estado exento de polémicas como, por ejemplo, su decisión de no jugar ante Luxemburgo por el equipo chileno de Copa Davis.