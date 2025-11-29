Teletón: Alejandro Tabilo donó la camiseta de su primer triunfo en Roland Garros

El tenista nacional Alejandro Tabilo se hizo parte de la Teletón 2025 con una emotiva donación a la subasta "Lucatón", anunciada desde la sucursal del Banco de Chile en La Dehesa.

Luego de haber dado el vamos a la corrida de la Teletón en Parque O'Higgins durante la mañana, "Jano" puso a disposición la camiseta con la que consiguió el primer triunfo de su carrera en Roland Garros; el pasado mes de mayo en exigidos cinco sets ante el francés Arthur Cazaux.

"Feliz de donar esto, tiene mucho significado para mi. Bonito estar de vuelta, muy linda esta causa. Dándolo todo para la Teletón. Ojalá podamos llegar a la meta y feliz de poder ayudar y dar un poquito de vuelta", expresó la segunda raqueta de Chile.

Así, la histórica prenda de Tabilo se sumó a los múltiples elementos deportivos disponibles en la "Lucatón", donde cada aporte online de $1.000 pasará a un sorteo por el artículo: Mientras más pujas se hagan, mayores son las oportunidades de ganar.