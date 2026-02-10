Tomás Barrios aprovechó el retiro de su rival para avanzar en Buenos Aires

El tenista chileno Tomás Barrios (114° de la ATP) aprovechó el retiro de su rival, el brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), para avanzar a los octavos de final del ATP de Buenos Aires.

El chillanejo había perdido el primer set, y evidenciaba una recuperación en el segundo capítulo cuando su contrincante optó por el retiro por cosas físicas cuando la pizarra marcaba 4-6 y 6-5 tras dos horas y cuatro minutos de juego.

En el primer parcial, un complejo séptimo juego le permitió a Seyboth Wild quedarse con el parcial.

En el segundo, el nacido en Paraná tomó ventaja de 5-3 e incluso tuvo dos puntos de partido, pero los desperdició y una serie de calambres en uno de sus muslos terminaron por pasarle la cuenta, permitiendo la recuperación de Barrios, quien dio vuelta el set, obligando al retiro.

Ahora el número tres de Chile se verá las caras ante el italiano Luciando Darderi (22°), segundo favorito del torneo, y ante quien registra dos duelos previos con un triunfo para cada uno.

Desde ya, Barrios se asegura sumar 17 puntos lo que le permite escalar 10 posiciones e instalarse en el casillero 104° del Ranking Live.