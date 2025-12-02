Massú confirmó que serie ante Serbia será en el Court Central "Anita Lizana"

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, confirmó que la serie ante Serbia, a disputarse entre el 6 y 8 de febrero se disputará en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.

"Estamos muy contentos de jugar con nuestro público en el Estadio Nacional. Es súper importante jugar de local, a los jugadores les encanta tener el estadio lleno y recibir la energía de la gente", expresó en un video difundido por la Federación de Tenis de Chile.

"Vamos a poner las condiciones de juego, pero también hay que manejar el tema de la presión. Tenemos que estar preparados. Creo que será una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor ese fin de semana", añadió el doble campeón olímpico.

Sobre el equipo serbio, Massú sostuvo que Serbia "es un rival muy difícil, con mucha historia, tiene grandes tenistas que juegan bien en todas las superficies. Todavía faltan un par de semanas, así que vamos a seguir los resultados de ellos y también lo que harán nuestros jugadores".