Tenista croata dio positivo por tres sustancias prohibidas y fue suspendida

Jana Fett, tenista croata y actual número 189 del ranking mundial, recibió una suspensión provisional tras dar positivo en un control de dopaje por tres sustancias distintas. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) comunicó la sanción este viernes desde Londres.

La deportista de 29 años se sometió a una prueba el pasado 16 de noviembre de 2025, durante la disputa de los play-offs de la Billie Jean King Cup en Varadzin, Croacia. El análisis de la muestra A reveló la presencia de SARM Ostarina y dos metabolitos diferentes, resultado que confirmó posteriormente la muestra B.

Estas sustancias figuran como prohibidas bajo la regulación actual antidopaje en las categorías de anabólicos y moduladores metabólicos. La medida disciplinaria comenzó a regir el 22 de diciembre, motivo por el cual Fett no registró actividad en el inicio de la presente temporada.

Mientras perdure la sanción, la jugadora que llegó a ser top 100 en 2017 no podrá participar, entrenar ni asistir a eventos organizados por los miembros de ITIA, incluyendo torneos de ATP, ITF, WTA y los Grand Slams. La tenista tiene la posibilidad de apelar a la decisión, aunque hasta el momento no ejerció ese derecho.