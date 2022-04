Alejandro Micco: "Duela o no, entregar más plata le pegará a la gente de vuelta"

Alejandro Micco, economista de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda, destacó positivamente este viernes el plan de ayudas anunciado por el Gobierno para acelerar la recuperación económica y frenar un eventual nuevo retiro anticipado de pensiones que, si es aprobado por el Congreso, "más le va a pegar a la gente de vuelta".

"El Gobierno está haciendo la pega por un lado, pero su coalición de Gobierno también tiene que hacer la pega por el otro", dijo el académico en entrevista con "Lo que queda del día" de Cooperativa.

La inflación en Chile se disparó un 1,9 por ciento en marzo, impulsada por una subida en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, así como en la educación, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó así un 3,4 por ciento en lo que va del año y un 9,4 por ciento en 12 meses, muy por encima de lo que esperaban los mercados y del rango de tolerancia del Banco Central, de entre el 2 y 4 por ciento.

Se trata de la mayor alza mensual desde inicios de la década de 1990 y de la tasa interanual más alta desde 2008.

"Este IPC es excepcionalmente más alto por lo externo", como la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus, pero "tiene un componente interno muy importante", según Micco.

"Nosotros no estábamos acostumbrados a la inflación. Hace mucho, desde la vuelta a la democracia, habíamos logrado controlar la inflación y una cosa que se nos olvida es que lo más complejo de la inflación es que cuando entra y la gente se empieza a acostumbrar a la inflación no hay forma de pararla", señaló el economista, recordando que "a Chile le costó 20 años bajar la inflación a un dígito".

En ese sentido, advirtió que "estamos en un punto donde lo clave es que esta inflación alta que hemos tenido no pase a ser algo permanente, endémico. ¿Cómo se logra eso? Que la gente crea que a futuro esta inflación se va a controlar, ya sea porque el Banco Central va a tener la mano dura, en términos de decir 'sabes, si la inflación sigue, yo voy a subir la tasa de interés, aunque estemos cayendo la actividad económica'; y que el Gobierno siga cumpliendo lo que hasta ahora ha cumplido: que no va a aumentar el gasto".

QUINTO RETIRO

La Comisión de Constitución de la Cámara de los Diputados discutirá y votará en general el próximo martes un nuevo retiro de un 10 por ciento de los fondos de pensiones, una polémica medida que se ha visado tres veces durante la pandemia y que muchos expertos, incluido Micco, señalan como una de las causas de la histórica inflación que hay en el país.

"Duela o no duela, hoy entregar más liquidez o más plata a la gente, como es el quinto retiro, al final lo que va a hacer es presionar más los precios hacia arriba y más le va a pegar a la gente de vuelta", alertó el ex subsecretario.

"Eso no es fácil de decir —reconoció— porque es muy tentador para el sistema político, de todos los lados, decir 'yo te voy a aliviar la subida de precios dejando que saques más plata de tus cuentas de ahorro'".

Pese a ello, Micco remarcó que "lo primero acá es entender y ser claros de que, por desgracia, vamos a tener uno o dos años muy complejos para los bolsillos de los chilenos y esto, en parte, es por el problema del populismo de los últimos dos años".

Según el profesor, "algo que se perdió en Chile es la capacidad de decir con sinceridad de que hay cosas que, por la realidad económica, no se pueden hacer de inmediato. Hoy día creo que el Gobierno y la economía chilena hoy no tienen capacidad de tener lo que se llama en economía un impulso por el lado de la demanda, si la demanda está siendo tan alta que está subiendo los precios y eso es por el traspaso de dinero".

PLAN DE REACTIVACIÓN, "EN LA DIRECCIÓN CORRECTA"

Finalmente, Micco sostuvo que "en general" las medidas del paquete de reactivación económica del Gobierno "van en la dirección correcta", al tiempo que ratificó lo expresado por el ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien aseguró durante la presentación del plan que las ayudas no afectarán la inflación.

"Un punto muy importante del plan es que se mantiene dentro de la promesa que hizo el equipo económico y, por ende, del Presidente de que no iba a aumentarse el gasto público durante el año. Eso el plan lo cumple en términos generales y eso de alguna forma no genera presiones inflacionarias, porque estamos diciendo: 'Había 100 pesos que no teníamos claro en qué se iban a gastar y ahora los vamos a gastar en estas medidas'", destacó el ex subsecretario.

Esto, por consiguiente, "genera confianza de que lo que se está diciendo se va a cumplir y que, si están preocupados de la inflación, van a ser medidas que no presionan la inflación", apuntó.

Respecto del contenido del plan, aseguró que "las medidas que están orientadas al favorecer el empleo van en la línea correcta", pues mientras "más gente entre a trabajar y se produzcan más bienes, eso genera una baja en la presión inflacionaria".

La interrogante ahora, según Micco, es "qué tan efectivas van a ser": "Estas medidas toman tiempo en implementarse y hay que tener claro que una cosa es el anuncio y otra es la implementación. Para que se implementen bien uno necesita que el Estado esté bien instalado y trabajando bien aceitado. Va ser un punto clave para que tenga éxito que el Gobierno muestre que el Estado está funcionando bien, que las instituciones del Estado están funcionando bien, y eso implica algunas mejoras en lo que se ha mostrado hasta ahora en el proceso de instalación del actual Gobierno", concluyó.