Aunque "no da lo mismo" quien gane el balotaje del 19 de diciembre, "el país no se va a caer" con un Gobierno de Gabriel Boric ni de José Antonio Kast, aseguró en El Primer Café el ex subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (DC). La ex autoridad opinó que ambos aspirantes a La Moneda "son democráticos" y que, dada la composición del futuro Congreso, estarán forzados a buscar acuerdos amplios para poder avanzar con sus respectivos programas.

