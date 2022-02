Andrea Repetto surge como opción para integrarse al Consejo del Banco Central

Los movimientos en el Consejo del Banco Central aún no culminan. Tras la renuncia de Mario Marcel para asumir como ministro de Gabriel Boric; su reemplazo por Rosanna Costa y el ingreso del ex ministro Luis Felipe Céspedes (sucesor de Joaquín Vial Ruiz-Tagle), queda pendiente de rellenar un cupo para el que empieza a tomar fuerza el nombre de la economista Andrea Repetto.

El Consejo está conformado por cinco integrantes designados por el Presidente de la República por un período de 10 años. Éstos deben contar, sin embargo, con la aprobación de la mayoría simple del Senado.

El Gobierno no muestra premura para este nombramiento, pues durante febrero hay receso legislativo. Antes de iniciar sus vacaciones, no obstante, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que el Presidente Sebastián Piñera "sabe que sus decisiones tienen un impacto más allá del 11 de marzo", cuando se producirá el cambio de mando.

"Vamos a tener una conversación entre la administración y el Senado para designar un nombre en la primera semana de marzo", afirmaba Cerda, agregando que se intentaría "dialogar y llegar a un consenso".

"TIENE QUE SER UN NOMBRE CONSENSUADO"

Para el senador DC Jorge Pizarro, el futuro integrante del Consejo "tiene que ser un nombre consensuado".

"Si no consultan al Gobierno que entra sería un acto inamistoso completo, y una propuesta del Gobierno sin acuerdo del Presidente electo, no creo que tenga ningún piso en el Senado", advirtió el ex timonel DC.

El senador RD Juan Ignacio Latorre opinó, en tanto, que "quien debería nombrar (el cupo vacante) es el Presidente electo, Gabriel Boric, a partir de marzo".

Esto favorecería "un equilibrio entre el Presidente saliente y el entrante, un perfil de alto nivel técnico, especializado", apuntó el legislador frenteamplista.