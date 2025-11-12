Banco Central llamó a la "cautela" en cuentas fiscales por persistencia de déficit

El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre del 2025, donde analizaron las perspectivas económicas nacionales y ofrecieron soluciones para mejorar las condiciones de financiamiento.

De acuerdo al ente emisor, las condiciones financieras del país "exhiben una leve mejora respecto al informe de mayo", mientras que las tasas de interés de largo plazo registraron una leve disminución.

El texto también precisa que en los hogares, las vulnerabilidades se mantienen en niveles bajos, asimismo en las empresas, que disminuyeron sus indicadores de endeudamiento, carga financiera e impago, reflejando una menor vulnerabilidad financiera.

Sin embargo, advierten que la persistencia de déficits estructurales por varios años ha reducido las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública.

"Mantener la cautela en las cuentas fiscales, a través de un endeudamiento soberano sostenible, es una tarea fundamental para preservar adecuadas condiciones de financiamiento para hogares y empresas y también para la capacidad de la economía de mitigar el impacto de futuros shocks", plantearon desde el Central.