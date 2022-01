Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central subir la tasa de interés al 5,25%

El Grupo de Política Monetaria (GPM), integrado por cinco destacados economistas, recomendó al Banco Central aplicar otra fuerte alza a la Tasa de Política Monetaria (TPM), para que llegue al 5,25%, a fin de "contener el desborde inflacionario en curso" que vive el país, tanto por factores externos como internos.

El Consejo del Central concluye este martes su reunión, en la que determinarán si es necesario aplicar nuevos cambios a la TPM, que en la reunión de diciembre quedó en 4%, el nivel más alto en ocho años.

En su informe, expusieron que "la prolongación en el tiempo de los efectos del Covid-19 sobre la economía global explica un preocupante incremento en las presiones inflacionarias a escala mundial", a la vez que "el abastecimiento de piezas y partes aún no se normaliza, afectando las cadenas de valor, y el precio final de los bienes manufacturados en general, a lo que se agregan alzas en precios de materias primas y combustibles".

En Chile, complementaron, esa situación "se potencia con el mayor valor de la divisa, a lo que se suma las presiones sobre los precios internos propios de una economía sobrecalentada".

En este contexto, y aunque se advierte que la economía local inició un proceso de desaceleración, "que será más evidente en la segunda parte del año", el Grupo apuntó que "la necesidad de contener pronto el desborde inflacionario en curso y de acotar las expectativas de su mantención en el tiempo, recomiendan acentuar el carácter contractivo de la política monetaria".

Por ello, propusieron que la tasa de interés suba en 125 puntos base, para alcanzar el 5,25 por ciento. Sería la tercera subida seguida de ese nivel, luego de las determinadas por el Consejo del Central en sus reuniones de diciembre y de octubre, cuando entonces representó la mayor aumento en 20 años.

LOS ARGUMENTOS

En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación en Chile, anotó una variación de 0,8 por ciento, cerrando el 2021 con un acumulado de 7,2 por ciento, el valor más alto en 14 años.

Carlos Budnevich, Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, integrante del GPM, sostuvo que "la inflación internacional se traduce a inflación doméstica de transables a través de la conversión por el tipo de cambio, y por lo tanto ahí la influencia que pueda tener el Banco Central en el tipo de cambio, a través de su política monetaria, puede ser muy relevante".

"Y por otro lado, también va a contribuir por el tipo de cambio, lo que va a hacer que en ambas direcciones la inflación, más temprano que tarde, empiece a ceder. Por lo tanto, es claro que el Banco Central tiene que reaccionar con su política monetaria en este contexto donde hay presiones inflacionarias que vienen de afuera y de dentro", agregó.

A su vez, Guillermo Le Fort, Doctor en Economía de la Universidad of California, recalcó que ante la inflación "la manera de contenerla es básicamente la misma, con tasa de interés, con regulación de liquidez, y esa es la respuesta que se está dando".

"Es cierto que la economía está sobrecalentada y la inflación interna, doméstica, no transable, no solamente está sobre la mesa, sino que todavía va al alza, está con impulso al alza y eso requiere una respuesta de política monetaria. Otra cosa son los matices que podamos tener, pero que es necesaria, lo es, a lo mejor no sabemos hasta dónde o cuando, pero es imprescindible que el Banco Central actúe", planteó.

EL PASO DE MARIO MARCEL A HACIENDA

En el Grupo de Política Monetaria también fue tema el anuncio de que Mario Marcel, saliente presidente del Banco Central, será el ministro de Hacienda en el Gobierno de Gabriel Boric que iniciará en marzo.

"Tener un ministro de Hacienda que en su historia pasada tiene bastantes compromisos con la responsabilidad fiscal, puede ayudar a un mix mejor de una política fiscal que va retirando claramente su exuberancia de 2021", opinó Juan Pablo Medina, también Doctor en Economía de la Universidad de California.

Marcel presentó su renuncia al instituto emisor la semana pasada, la cual se hará efectiva este jueves. Mientras tanto, se abstendrá de participar en instancias de decisiones de política del organismo.

En tanto, Eugenia Andreasen, Doctora en Economía del Instituto Universitario Europeo, resaltó que el Presidente electo haya dicho -la noche del domingo en televisión- que no apoyará más retiros de ahorros previsionales -tras respaldar los tres primeros y el fallido cuarto- y que esa medida, que "no es una buena política", no está en su programa.

La académica de la Universidad de Chile consideró que "es clave que dejen de realizarse estos retiros desde el punto de vista del mercado de capitales, afectaron las condiciones crediticias en general, entonces a medida que esto se vaya tranquilizando y se vuelva a capitalizar el sistema, yo creo que va a haber beneficios para toda la sociedad".