Economista y estudio del mercado del gas: Que haya sobreprecio no significa que haya colusión

El economista Eduardo Saavedra, asesor de la Fiscalía Nacional Económica, dijo en Cooperativa que el estudio del mercado del gas no arrojó pruebas de una colusión entre las empresas Gasco, Lipigas y Abastible, aunque sí existe falta de competencia en el sector, lo que deriva en precios inflados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Saavedra indicó que "la madre del cordero en lo que es el gas licuado en balones es la falta de competencia en el mercado a nivel mayorista. Hay tres empresas, los mismos de siempre, que cobran caro y no se da la dinámica del mercado, que cuando hay rentas importantes deberían entrar nuevos actores a competir por esas rentas y eso no se está dando".

"No hay una prueba de colusión y si la hubiera, la Fiscalía, dentro de la división de estudios, debería haberle pasado los antecedentes a la división que ve los carteles", recalcó.

El experto recalcó "que haya sobreprecio no significa que haya colusión, la colusión significa que se pusieron de acuerdo para que haya un sobreprecio y no hay prueba de ese acuerdo. Lo que hay prueba es que en el mercado hay poca competencia y cuando hay poca competencia, hay precios más altos, pero se dan de manera natural, no se dan de manera colusiva".