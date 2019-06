Un dólar por solo un peso: Usuarios aseguran que error permitió comprar a precios absurdos con MACH

Diversos usuarios de MACH reportaron en redes sociales un insólito error que permitió hacer compras internacionales convirtiendo el dólar a solo un peso.

El error fue reportado en la tienda online de Microsoft por parte de usuarios de XBox, quienes dijeron haber aprovechado de adquirir diversos videojuegos a un precio equivocado.

Mientras algunos celebraron los "descuentos" por error y se encargaron de difundirlos en redes sociales, otros criticaron la situación, pensando en posibles consecuencias si ya compraron.

MACH aseguró estar "investigando el caso" y recomendó evitar compras en la Microsoft Store "por el momento".

no se si abra pasado en otras partes del mundo pero en Chile hubo un bug en Microsoft store con cierta tarjeta de crédito prepagado... en donde la tienda solo cobraba el 1% del precio real del juego. Mucha gente abuso del bug comprando demasiados juegos

Igualmente ya entre a un Support de Microsoft, en resumen: La compra fue validada y para ellos marca como si realmente hubiera gastado el mismo valor del juego, también no tenían contemplando banear mi consola o cuenta ya que no he roto ninguna regla.