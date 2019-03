CPC advierte: No aprobar reforma tributaria es sacrificar un 1 por ciento de crecimiento

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, sostuvo en Cooperativa que un posible rechazo a la reforma tributaria puede llevar a cifras negativas en la economía, como la pérdida de un punto en el crecimiento del país.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, Swett aseveró que "a nosotros nos presentaron, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, un proyecto que tenía buenas intenciones pero que los resultados muestras que no funcionó".

"Se nos dijo inicialmente que esto era una reforma que iba a recaudar un 3 por ciento más del PIB, que nos iba a permitir financiar la educación de nuestros hijos, salud, pensiones y acabamos de conocer hoy día un informe de la Universidad de Los Andes, que ese 3 por ciento adicional no dio ni para 1,2 por ciento", sostuvo.

"La verdad es que no se cumplió con la expectativa de recaudación", recalcó Swett.

El dirigente planteó que "no aprobar la reforma tributaria es sacrificar un 1 por ciento de crecimiento, es un número tremendamente importante (...) puede significar 200 mil empleos menos".

"Hoy día tenemos que tener una mirada generosa, de país. La oposición no puede estar pensando 'le produzco un triunfo político al Gobierno', el gobierno no puede estar pensando 'yo impongo mi programa' y los empresarios no podemos estar pensando 'este es el momento para pedir todo lo que queremos pedir'", añadió.

Gobierno llamó a la oposición "a que se abran al diálogo"

Desde el Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, apuntó que "la modernización tributaria tiene un foco muy especial en fortalecer a las Pymes, que son la clase media del mundo productivo, del mundo empresarial".

El secretario de Estado realizó un "llamado a la oposición a que se abran al diálogo, a que se abran a los acuerdos, porque eso es lo que quieren los chilenos y los acuerdos no sólo le hacen bien al Gobierno o a la oposición, le hacen bien al país y es lo que la gente espera de quienes tenemos responsabilidades políticas".

En tanto, el diputado UDI Patricio Melero sostuvo que "si rechazan la idea de legislar es un portazo al diálogo, un portazo a la democracia, es un portazo a encontrar puntos de acuerdo frente a lo cual también estamos preparados".

"Espero que no lo consumen y permitan esta semana saltar la primera valla que es aprobar la idea de legislar. Será la oposición la que tendrá que explicar a las Pymes, a los contribuyentes chilenos y a la sociedad en general por qué se rechazó esta iniciativa", añadió el parlamentario.

Oposición espera respuesta del Gobierno

Los diputados de oposición que integran la comisión de Hacienda firmaron un acuerdo con condiciones para aprobar la idea de legislar, el que se espera que este lunes responda el ministro de la cartera, Felipe Larraín.

Desde la oposición, el diputado de la comisión de Hacienda de la Cámara José Miguel Ortiz (DC) sostuvo que hay "disposición y voluntad para ver un mejoramiento total y absoluto".

"Así que esperamos que nos contesten y en ese instante nos vamos a reunir con nuestros asesores para analizar en profundidad en qué forma se justificaría más que nunca ahora con señal potente de votar la idea de legislar", agregó.

Cabe destacar que la reforma tributaria es una de las modernizaciones prioritarias del programa del Gobierno de Sebastián Piñera.