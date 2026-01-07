Analistas cautelosos ante récord histórico de exportaciones desde Chile

Chile cerró 2025 con un récord histórico en exportaciones, al superar los 107 mil millones de dólares en envíos al exterior, en un contexto que mejora las proyecciones económicas, pero que mantiene a analistas llamando a la cautela frente a los riesgos e incertidumbres del escenario internacional.

El positivo desempeño del comercio exterior chileno se dio en un escenario internacional marcado por alta incertidumbre, pero también por factores externos favorables, como un precio histórico del cobre, una reciente caída del tipo de cambio, con el dólar bajo los 900 pesos, y expectativas de un nuevo ciclo económico de cara a 2026.

En las próximas horas se conocerá la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último mes del año, dato clave para confirmar la inflación acumulada de 2025. En noviembre, el indicador registró un alza de 0,3 %, acumulando 3,4% en doce meses, acercándose a la meta del Banco Central.

La inflación y el escenario macroeconómico fueron parte del análisis en el seminario "Cómo viene la economía chilena en 2026: Chile en un nuevo ciclo", organizado por Clapes UC, instancia que reunió a autoridades y economistas para evaluar los desafíos del próximo año.

En ese contexto, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, destacando que "El precio del cobre, además de los fundamentos tradicionales, hoy nos lleva a mirar otros factores que están incidiendo de forma significativa".

"En el caso del petróleo, el precio ha ido bajando; después estuvimos en medio de conflictos muy centrados en Medio Oriente. Sin embargo, hacia adelante lo que tenemos son términos de intercambio favorables para nuestro país", expresó Costa.

La presidenta agregó que "todo esto, sin embargo, aunque son noticias positivas, se da en un ambiente de incertidumbre muy alto y con elementos de riesgo importantes de tener presente".

El último cierre del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 5,96 dólares la libra, levemente por debajo del máximo histórico alcanzado esta semana, cuando por primera vez superó los 6 dólares.

Apreciaciones de economistas

El director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, abordó los posibles efectos: "Podría significar, por ejemplo, más inversión y crecimiento de lo previsto. Esta alza del precio del cobre, en la medida en que se sostenga y dependiendo del uso que se les dé a estos recursos, también tendrá impactos en las finanzas públicas y en las condiciones financieras que enfrenta el país, que deberán ser abordados en futuros informes de estabilidad financiera".

"Por otro lado, un menor tipo de cambio podría llevar a la inflación bajo la meta, haciendo necesario recortar la tasa de política monetaria más de lo previsto en diciembre", aseveró Larraín.

Desde una mirada más cauta, la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, expresó: "El aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, también es una noticia que yo matizo".

"No sé si me gusta tanto que suba tanto el precio del cobre, porque esto ya lo vivimos. Hubo un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión minera, pero no aumentó la productividad. Se terminó la bonanza y esa bonanza, de alguna forma, impulsó expectativas que eran irrealizables", dijo Cifuentes.

En la misma línea, el profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, advirtió: "Cuando se instala un precio alto, no ganas tanta plata como tú crees. La razón es que se acostumbran no solo los trabajadores, sino también los proveedores de energía, que rápidamente capturan los márgenes".

"En minería, las grandes empresas saben que cuando realmente ganan dinero es cuando hay una sorpresa; después viene pura contención de costos", indicó.