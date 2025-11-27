Cámara de Comercio de Santiago alerta sobre "estancamiento de la productividad"

A poco más de un mes de que termine el año, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó su seminario "Proyecciones económicas y sectoriales por un Chile en equilibrio", donde los principales gremios de la construcción, agricultura, minería, turismo, banca e industria analizaron el escenario que esperan para 2026.

Entre los factores que marcarían el próximo año, destacaron la caída de la inversión pública, un mayor dinamismo en la inversión privada y riesgos por demoras en permisos, especialmente en concesiones. También alertaron sobre un mercado laboral debilitado y el avance sostenido del comercio electrónico.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, expresó preocupación por el "estancamiento de la productividad" y el bajo crecimiento potencial, además del aumento de costos laborales ante la reducción de jornada, el alza de cotizaciones y más de veinte proyectos que podrían encarecer aún más el empleo.

En el balance sectorial, solo la industria turística proyecta para 2026 un crecimiento mayor que el de este año, con estimaciones entre 1,85% y 3,64%. En cambio, agricultura, industria, comercio y la propia CCS prevén variaciones similares o inferiores a las de 2025.

BUPA y el arbitraje por regulación de las isapres

En paralelo, el seminario estuvo marcado por el anuncio de Booba Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo británico Bupa, que inició un arbitraje ante el CIADI contra el Estado de Chile. La firma argumenta que Isapre Cruz Blanca —una de sus líneas de negocio— se ha visto afectada por medidas regulatorias y fallos judiciales que impactaron sus resultados.

La académica Natalia Yankovich, de la Universidad de Los Andes, señaló que al tratarse de un sector altamente regulado, siempre existió un riesgo para la compañía, lo que podría debilitar su caso ante el tribunal.

Desde Cancillería confirmaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará la posición de Chile ante el CIADI "sobre la base de sólidos argumentos jurídicos".