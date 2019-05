Déjà-vu: Empresarios apuntan a las reformas del Gobierno por bajo crecimiento

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoció que la actividad económica tuvo un comienzo de año lento, pero señaló estar confiado en que los números van a mejorar durante los próximos meses.

El Banco Central informó este lunes que el Imacec de marzo fue de 1,9 por ciento; con lo que el crecimiento del primer trimestre fue de sólo 1,8 puntos.

"Esperamos que esto vaya mejorando durante el segundo trimestre, a pesar de que éste tiene una base de comparación muy alta; entonces, la verdadera mejoría, las cifras más altas que van a estar en el segundo semestre de este año", dijo Larraín en La Moneda.

"Efectivamente estamos con una partida más débil, pero tuvimos un año pasado –quiero recordar- en que el crecimiento fue de 4,0 por ciento. Y nuestra estimación de crecimiento para este año está en torno al 3,5 por ciento", acotó el jefe de la billetera fiscal.

Metas difíciles de alcanzar

Esta proyección, sin embargo, genera duda entre los analistas, en el nivel técnico.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, dijo que el Imacec conocido esta mañana "sin duda reafirma la preocupación que hay por la pérdida de velocidad en el crecimiento: la economía está creciendo, virtualmente, a una velocidad nula, y eso es complicado".

En tal sentido, "si ya había dudas respecto de lograr o no la meta o la nueva proyección que hizo el ministro de Hacienda hace poco tiempo, yo creo que, con esto, se confirma que ese objetivo es extremadamente difícil y, más bien, yo diría que no se puede alcanzar", alertó el experto.

"Se requiere mejor escenario interno"

Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), también tiene un diagnóstico crítico y, a semejanza de lo ocurrido durante el Gobierno de Michelle Bachelet, apunta a la "incertidumbre" causada por las reformas estructurales que promueve el Ejecutivo como una de las razones del escenario actual.

"Vemos que la economía no despega y no lo hará mientras el Gobierno no se convenza de que, para que Chile retome la senda del crecimiento, es imprescindible la modernización de la industria", opinó Arrigoni.

"Se requiere, además, de mejor escenario interno: la aprobación urgente, en el más breve plazo, de las reformas tributaria y laboral, que agregan un factor de incertidumbre que es clave a la hora de tomar decisiones de inversión", apuntó el dirigente gremial.