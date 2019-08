Eduardo Engel: La reforma tributaria no tendrá impacto significativo en el crecimiento

El economista Eduardo Engel dijo en Cooperativa que el Gobierno ha dedicado demasiado esfuerzo en sacar adelante una reforma tributaria "pequeña", que no tendrá impacto relevante en impulsar el crecimiento del país.

En conversación con Hablando De, el profesor titular de la Universidad de Chile planteó críticas al desempeño económico del Ejecutivo, aunque apuntó que es cierto que ha enfrentado "un escenario distinto al del primer Gobierno" de Sebastián Piñera.

"En el primer Gobierno venían con viento de cola, saliendo de una recesión, la economía se venía recuperando rápidamente y, por tanto, para la autoridad económica –partiendo por el ministro de Hacienda-, no era necesario recurrir a ningún rezo, sino que, simplemente, bastaba seguir con el vuelo y las cosas se daban fácilmente", dijo Engel, aludiendo a la comentada frase de Felipe Larraín, quien ayer pidió a unas monjas que rezaran para que se solucionara la guerra comercial que enfrenta a China y Estados Unidos.

Aprender a "priorizar"

Actualmente, "en cambio, (al Gobierno) le está tocando no solamente viento en contra, sino que un desafío grande, en que tiene que aprender a negociar con el Congreso y saber priorizar, lo que, a mi juicio, no ha hecho bien".

"La reforma tributaria es una reforma muy pequeña y se ha exagerado el efecto que podría tener", sostuvo el también director de Espacio Público.

"A mi juicio, el Gobierno ha perdido mucha energía en tratar de aprobar una reforma que no tiene un impacto significativo en el crecimiento. En cambio, hay otros temas en los que uno no ve una estrategia clara: por ejemplo, en todo lo que es aumento de productividad uno ha visto muy poco... Es un tema que, claro, no tiene rédito político inmediato, pero es un tema que hace la diferencia entre los países que crecen rápido y crecen lento", apuntó el académico.

En resumen, "uno ve un desafío mucho mayor para el equipo económico en este Gobierno que en el Gobierno pasado, y vamos a ver si pasan la prueba... Ojalá sea no en base a rezos, sino que en base a políticas concretas y al realismo político", concluyó Eduardo Engel, quien está presentando el libro "Reformas anti corrupción en Chile (2015-2017): Cómo se hizo para mejorar la democracia".