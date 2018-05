Larraín y Eyzaguirre se ven las caras en medio de polémica por cuentas fiscales

A las 11:30 horas de este lunes está citada en la sede del Congreso en Santiago una sesión de la comisión especial mixta de Presupuesto que reunirá al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y a su antecesor, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, en el marco de la polémica generada luego que el titular de la billetera fiscal denunciara la existencia de supuestos gastos comprometidos sin financiamiento por unos 5.500 millones de dólares.

La semana pasada, el ministro Larraín aseguró que no había recursos destinados para realizar la Cumbre APEC en 2019 y reveló los 5.500 millones que faltan en el periodo 2018 y 2021.

En tanto, el ex ministro Eyzaguirre rechazó que su sucesor haya cuestionado públicamente la presunta falta de dichos recursos sin existir antes una conversación de por medio.

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), dijo que espera que surjan soluciones tras esta polémica.

"Espero que esta sesión del lunes no sea solamente un show político de lado y lado, que uno ataque y el otro se defienda, senadores por un lado, diputados para el otro lado, porque ahí no ganamos nada", aseveró el parlamentario DC.

"Lo que hay que buscar con tranquilidad es sincerar las cifras y buscar la solución, mirar para delante. Ojalá que no sea simplemente una de estas cosas politizadas y que tú me atacas, yo me defiendo, al revés, porque no vamos a sacar nada positivo. Ojalá logremos un acuerdo", manifestó.

En tanto, desde la UDI, el diputado Patricio Melero, también de la comisión de Hacienda, respaldó al ministro Larraín.

"Lo que ha dicho el Gobierno y el Ministro de Hacienda tiene toda la razón, que acá es necesario transparentar la información y prepararnos para lo que viene y para los recursos que no se dejaron debidamente provistos. En eso es lo que se está trabajando y por eso la importancia de esta reunión, que espero termine de decantar con la verdad y con transparencia la situación fiscal con la que se encontró el actual Gobierno", sostuvo.