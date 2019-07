Ministro de Hacienda llamó a acelerar las reformas para tener mejores cifras económicas

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó como "un buen signo" que la economía chilena creciera 2,3 por ciento en mayo, y llamó a acelerar las reformas para tener mejores cifras del Imacec en los meses siguientes.

"Es un buen signo de que esta economía va gradualmente acelerando su paso, pero para que esto continúe necesitamos que las reformas que están en este momento en tramitación en el Congreso, reformas emblemáticas del Gobierno de Presidente Piñera, puedan acelerar su paso para que consolidar este mayor dinamismo de la economía chilena en el tiempo", dijo el secretario de Estado.

En tanto, desde la Cámara Nacional de Comercio llamaron a no confiarse, considerando que mayo tuvo un evento puntual: el CyberDay, con compras avaluadas cercanas a 260 millones de dólares.

"Hay otros marcadores que están muy en línea con el consumo, con las ventas minoristas que todavía no repuntan del todo. Entonces, aquí hay un evento puntual que pasó en mayo, que es el CyberDay, que ayudó mucho al comercio, pero que no se puede extrapolar a los meses que siguen, porque el evento ya no va a estar en los meses que siguen", dijo la gerenta de estudios de la Cámara de Comercio, Bernardita Silva.

Crecimiento anual de tres por ciento es "bastante inalcanzable"

A su vez, el economista de Gémines, Alejandro Fernández, recalcó que el crecimiento anual de un tres por ciento se ve como "un objetivo bastante inalcanzable".

"El dato (del Imacec) no es bueno, muestra que la relativa debilidad que ha tenido la economía durante todo el año hasta ahora no se ha alterado, sigue siendo flojo el crecimiento. Hay alguna mejoría en el margen, no hay nada en este número que nos haga pensar que es más probable que antes llegar a un tres por ciento de crecimiento", sentenció.