Piñera: Muchos en la oposición quieren que Chile no crezca para dañar al Gobierno

El Presidente Sebastián Piñera afirmó este miércoles que "muchos miembros de la oposición quieren que Chile no crezca" para poder atacar y dañar al Gobierno.

Entrevistado en el informativo "Ahora Noticias" de MEGA, el Mandatario aludió a las bajas cifras de crecimiento –apenas 1,6 por ciento- que exhibió el país durante el primer trimestre del año, pero dijo confiar en que "es posible" alcanzar la meta de 3,5 por ciento que se ha impuesto el Ejecutivo, y que es puesta en duda por numerosos analistas.

"Obviamente que queremos crecer más. Yo creo que es posible crecer al 3,5 por ciento (este año) y a mí lo que me sorprende es que da la impresión de que muchos chilenos lo único que quieren es que Chile no crezca con tal de causarle un daño (al Gobierno)... Para ser justos, no muchos chilenos: muchos miembros de la oposición", dijo el Mandatario.

Ya en enero, en otra entrevista televisiva, Piñera había advertido que "hay una parte de la oposición que da la impresión que no quiere que a Chile le vaya bien". Con antelación había atribuido a aquellos sectores "actitudes antipatrióticas".

"Tenemos que trabajar para crecer 3,5 (por ciento). Este primer trimestre fue el peor de todos. Yo puedo asegurar a mis compatriotas que la economía chilena va a ir de menos a más, que el segundo trimestre va a ser mejor y que el segundo semestre va a ser mucho mejor", indicó.

"Dificultad en aprobar modernizaciones urgentes"

Piñera fue consultado, en esta línea, por la caída de ocho puntos (de 34 a 26 por ciento) que registró desde el año pasado a éste la percepción de bienestar entre los chilenos.

Señaló que su Gobierno logró "avances muy notables" durante 2018, pero "este año es un año más difícil".

"En primer lugar, la economía mundial está mucho más débil; segundo, hay una lucha desatada, una guerra tarifaria entre Estados Unidos y China que nos afecta profundamente, y en tercer lugar, hemos tenido dificultades y retrasos en aprobar modernizaciones que son urgentes y necesarias para poner a Chile en marcha. Todo eso afecta, porque la gente percibe que el mundo está pasando por tiempos difíciles", reflexionó.

"Por supuesto que no es fácil crecer en un mundo que está con todas las dificultades que acabo de mencionar, pero nosotros estamos trabajando para lograr crecer al 3,5 por ciento, que nos pondría a la cabeza de América Latina, sería mucho más que el promedio del mundo y mucho más que el crecimiento que tenía el Gobierno anterior", apuntó.

"La gente ve estas preocupaciones y yo comparto esas preocupaciones. Créame: cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde para poder traer más y mejores soluciones y mejorar la calidad de vida de mis compatriotas", sostuvo.