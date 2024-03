CPC: Lo mejor para el empleo es el crecimiento económico y no vemos políticas profundas para ello

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) cuestionó que no observa "políticas públicas profundas" que puedan encaminar al país hacia el crecimiento económico, escenario que fortalecería el mercado laboral, que registra una alta tasa de informalidad.

El líder del gran empresariado, Ricardo Mewes, debatió esta jornada con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), y el extimonel de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín Matte -que hoy dirige la fundación Pivotes-, en el marco del encuentro "RedActiva", organizado por la fundación ChileMujeres y La Tercera.

El foro abordó tres grandes leyes en la materia: la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, en vigencia desde fines de enero; la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, que entrará en vigor -con gradualidad- a fines de abril; y la "Ley Karin", que fortalece la legislación contra el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, que se implementará en agosto.

Ante los desafíos del mercado laboral, que alcanzó una tasa de informalidad del 27,6% en el trimestre noviembre-enero, Mewes sostuvo que "la mejor política pública para mejorar el empleo es el crecimiento económico, y eso hoy día en Chile no está pasando".

"Y no estamos viendo que realmente haya políticas públicas profundas que vayan a hacer que Chile cambie en esta inercia que hoy día estamos. Entonces, desde nuestro punto de vista, si tenemos un crecimiento económico potente, eso va a cambiar la realidad de las personas de todas maneras, generando también espacios para que existe esa movilidad social", comentó.

Jara, a su turno, abordó la Ley de Conciliación, que permite que personas cuidadoras no remuneradas de niños menores de 14 años o de personas con discapacidad o dependencia severa/moderada tengan derecho al teletrabajo parcial o total, y la vinculó a la duración de la jornada laboral.

"Una cosa es la modalidad de trabajo, que es el teletrabajo o la oficina o a distancia, y otra es si el trabajador tiene límite de jornada o no. Yo entiendo el punto porque efectivamente cuando las personas son cuidadoras, necesitan cierto espacio para ir al médico con el hijo o para cualquier cosa que tenga que hacer, pero eso no tiene que ver con que la persona no tuviera límite de jornada, si ese es el punto", expuso la ministra.

Larraín Matte reprochó que "hay como una especie de percepción establecida de que cualquier cosa que libremente pacten trabajadores y empleadores es sinónimo de precariedad, (que presuntamente) por definición va a haber un abuso, cuando son las personas las que están optando por no tener jornada laboral".

REFORMA PREVISIONAL SIGUE SU DEBATE

Más tarde, la Comisión de Trabajo del Senado continuó la revisión de la reforma de pensiones, en su segundo trámite constitucional, etapa en la que el Gobierno busca reponer parte importante de su contenido, pues la Cámara Baja despachó sólo el "cascarón" de la propuesta, sin la distribución del 6% de cotización adicional.

Al respecto, la ministra Jara explicó que, respecto al procentaje que se destinará al ahorro individual, "el 70% del 3% va directo a la cuenta de cada cotizante", mientras que "el 30% del 3% va en una lógica de solidaridad intrageneracional: todos nuestros 30% del 3% se suman y se dividen por el número de cotizantes, y se produce una pequeña, pequeña redistribución entre cotizantes".

Ese mecanismo se aplicará "buscando poder subir el monto del ahorro previsional de los que menos tienen y en particular de las mujeres".

"Por tanto, ¿va todo el 3% a cuentas individuales? Va todo el 3% a cuentas individuales, con la lógica de 70-30 intrageneracional", enfatizó.