Dispar rendimiento en octubre: creció el comercio, pero cayó la producción industrial

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó los indicadores de octubre de la economía nacional, que anteceden a los datos del Imacec que revelará el lunes 3 de diciembre el Banco Central, mostrando un dispar desempeño entre el comercio y la producción industrial.

En 12 meses, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,4%, "debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen", dijo el INE, en referencia a minería (-0,8%) y manufactura (-0,4%).

En octubre solamente creció el subsector de electricidad, gas y agua, con 1,1%.

En tanto, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes del décimo mes del año logró un crecimiento de 7,1%, acumulando un alza de 5,6% en 2025.

El mejor desempeño se dio en la división de "Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas", que logró un alza interanual de 9%.

Respecto del Índice de Ventas de Supermercados (ISUP), el INE anotó un crecimiento de 2,8% en octubre, sumando 1,5% durante el año; mientras que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 24% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 13,5% en lo que va del año.