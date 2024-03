"Este es el año del despegue", afirmó Boric al celebrar crecimiento de 0,2% en 2023

"Este es el año del despegue", afirmó el Presidente Gabriel Boric al celebrar este lunes la publicación del informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, que reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) chileno cerró el 2023 con un crecimiento de 0,2%, superando las proyecciones de una posible contracción o incremento nulo de la actividad económica durante el año pasado.

Durante la ceremonia de reinicio de obras de la Comisaría de La Farfana, en Puente Alto, el Jefe de Estado se lanzó contra las visiones más pesimistas sobre el estado actual de la economía.

"Durante mucho tiempo hubo quienes en el debate público estuvieron afirmando de manera muy categórica y sin dudas que el año que recién pasó, el 2023, iba a ser un año de recesión económica. Algunos, incluso, auguraban que Chile iba a decrecer en un 1,5%", reprochó Boric.

"Pese a todas las dificultades, pese al ajuste que hubo que hacer, Chile creció el año pasado y este año tengo la convicción profunda -lo conversábamos con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel hoy día en la mañana- que Chile va a recuperar de manera ya sostenida una senda de crecimiento, que no son solamente los grandes promedios, sino que se va a notar en el bolsillo de las familias", aseveró el Mandatario.

Y sentenció: "Tal como logramos aumentar el sueldo mínimo de 350.000 a 500.000 pesos, tal como logramos el Copago Cero en salud, tal como logramos bajar la jornada laboral a 40 horas, les digo que Chile va a recuperar su senda de crecimiento este año".

Más temprano, en un tono similar, el ministro Marcel también cuestionó las predicciones pesimistas, como la que emitió recientemente el economista Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.

"Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026, y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año", sostuvo el titular de Hacienda en una rueda de prensa.

El jefe de la billetera fiscal resaltó que las cifras del informe de Cuentas Nacionales "son positivas, que nos indican la situación en la cual efectivamente está la economía chilena, no las percepciones, no las estimaciones, sino que efectivamente dónde está. Son cifras que nos indican que, en primer lugar, claramente en el 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos con variaciones negativas, ni hubo una variación negativa en el año y que las perspectivas para crecimiento en el 2024 son claramente positivas. Estas cuentas nacionales nos dejan en un muy buen punto de partida para acometer los desafíos del 2024".

"LA ECONOMÍA PERSISTE"

Desde la academia, el economista Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, indicó que "lo que se constata en el 2023 es que la demanda interna se corrigió de manera importante y, por lo tanto, corregimos esos desequilibrios".

Sin embargo, alertó que "la preocupación persiste".

"Nuestra economía, a partir de esto, debiera retomar ya una senda de crecimiento, pero bastante modesta, puesto que estaríamos empinándonos en torno a 1,5% o 1,8%, que, dicho sea de paso, es nuestra real capacidad de crecimiento al día de hoy. Eso es lo que principalmente debiese llamarnos la atención", advirtió el analista.

Mientras, Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), apuntó que, "si bien la economía no tuvo un resultado negativo el año pasado, el crecimiento de 0,2% no es algo para celebrar y es urgente recuperar la inversión si queremos tener un crecimiento significativo y sostenible en el largo plazo".

Lamentó, en esa línea, que "en el resultado por actividad económica el sector comercio fue el más afectado, con una baja de 3,5% y, de hecho, se desaceleró levemente en la serie desestacionalizada en el último cuarto del año".

"Por su parte, preocupa la desaceleración en la inversión: podemos ver que la formación bruta de capital fijo en el último cuarto del año tuvo una baja de 3,3% anual, con una caída en términos desestacionalizados de 3,5% frente al periodo anterior", agregó.