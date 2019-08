Ex presidente del Banco Central: Chile tiene capacidad de mitigar lo que pasa en el exterior

El ex presidente del Banco Central José de Gregorio aseguró que Chile cuenta con las herramientas para mitigar los efectos económicos de la "guerra comercial" entre Estados Unidos y China que pregona el Gobierno.

En diálogo con Lo Que Queda del Día, De Gregorio abordó la situación que enfrenta el país con este difícil escenario que tuvo un primer semestre "bastante malo y lento", con un crecimiento por debajo de lo que puede ser nuestra capacidad.

"En el corto plazo creo que las decisiones de política monetaria son bastante importantes, son centrales en lo que vaya pasando y nosotros ya vimos, un par de meses atrás, una rebaja relevante de las tasas de interés que nos deberían ayudar a combatir este clima adverso", explicó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En este marco, De Gregorio remarcó que "como país tenemos capacidad de enfrentar, de mitigar lo que está pasando afuera. Nosotros no lo vamos a anular. Somos una economía abierta, y el mundo está bastante integrado y nos afecta lo que está pasando en el mundo. Nos afectaba incluso cuando éramos una economía monoproductora que lo único que hacíamos era vender cobre".

"Hoy día tenemos bastante más posibilidades de mitigar estos efectos desde el punto de vista de políticas. Tenemos una política fiscal que, por la vía de ajustarse al saldo estructural, permite que haya cierta expansividad, pero por otro lado, lo más importante, una política monetaria activa", agregó el académico.

El problema de fondo: Baja productividad

En este escenario, el otrora timonel del Banco Central sostuvo que Chile tiene un problema "más de fondo" que es la baja productividad.

"De que si bien uno ve la actividad económica, no hay ganancias importantes de productividad y eso tiene que ver con muchas cosas, con el esfuerzo en el trabajo, con la capacidad de adaptarnos", afirmó el economista.

Por ello, remarcó De Gregorio, "a mí me preocupa mucho esta discusión, por ejemplo, del tema de empleo. Estamos discutiendo bajar la jornada, así sin nada, a 40 horas a lo cual si no le agregamos, si no pensamos en serio en la flexibilidad que podemos tener para que las empresas se ajusten a nuevas jornadas, a nuevas condiciones que les permitan ordenar mejor el manejo de su recurso humano, obviamente nos resta capacidad de responder a estos problemas tanto internos como externos".