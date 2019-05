Eyzaguirre por crecimiento: El ministro Larraín va a tener que comerse sus palabras

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) cuestionó el discurso que ha sostenido el actual titular de la cartera, Felipe Larraín, quien se mantiene confiado en que la economía de Chile crecerá un 3,5 por ciento este año, pese al modesto 1,6 por ciento registrado en el primer trimestre.

"Me imagino si esto hubiera ocurrido en el Gobierno anterior (de Michelle Bachelet), El Mercurio estaría titulando que 'Chile pierde liderazgos regional', porque sabemos que en este mismo trimestre Perú creció 4,0 por ciento", comparó Eyzaguirre en El Primer Café de Cooperativa.

En ese sentido, recordando las críticas que formulaba el actual oficialismo a la Administración anterior, aseguró que "el ministro Larraín va a tener que comerse sus palabras respecto a que los partidos se juegan dentro de la cancha" y sostuvo que "el 3,5 por ciento que ha repetido, a esta altura está en el plano de los ridículos".

No obstante, "voy a ser ecuánime -apuntó Eyzaguirre-, es evidente que esto no es culpa de este Gobierno; este es un país minero y la situación de la minería producto de las tensiones comerciales ha implicado un descenso del crecimiento, y lo podemos ver trimestre a trimestre. Las noticias de China y Estados Unidos no son buenas, la del 'brexit' tampoco".

"Apuesto hoy que el crecimiento no va a ser siquiera 3,0 por ciento, y le va a jugar una factura política gigantescas al Gobierno, cazado en su propia trampa", pronosticó el ex jefe de la billetera fiscal.

En tanto, el informe de Perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) chileno por encima del 3,0 por ciento para este 2019, y en una décima para 2020 hasta el 3,3 por ciento, gracias a las buenas condiciones del sector financiero y a los precios del cobre.