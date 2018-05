Hacienda advierte: Hoy no están los dineros para financiar la cumbre APEC 2019

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió este jueves que en la actualidad no están los dineros para financiar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2019, el evento de política exterior más importante que tendrá el actual Gobierno.

El secretario de Estado asistió a la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados a exponer sobre los gastos comprometidos sin financiamiento, sosteniendo que estos, en su totalidad, superarían los 5.500 millones de dólares al año 2021.

Si bien Larraín indicó que la mayor cantidad de recursos están en el sector Salud, se requieren 46 millones de dólares para la APEC, dineros que hoy no están: "Deberían estar en el programa financiero, pero no están, sólo está el compromiso".

Pese a ello, el jefe de las finanzas públicas garantizó que se cumplirá lo ya comprometido, pero que habrá que hacer un fuerte apriete de cinturón.

"Los que son gastos comprometidos no los podemos cortar. Es como decir 'mire, me voy a hacer el leso con algunas obligaciones del Estado'. No vamos a hacer (eso), por lo tanto, es una mezcla de austeridad, es decir, vamos a tener que buscar en otros lados para poder hacer frente a esto, y crecimiento que nos va a dar recursos extras", indicó Larraín.

El secretario de Estado añadió que "no hay mejor recaudador fiscal que el crecimiento económico".

Además, el titular de Hacienda criticó el aumento del gasto público entre 2014 y 2015.

Titular del @Min_Hacienda, @felipelarrain : “Nuestra idea es proteger a los chilenos, principalmente a los más vulnerables". Esto tras ser invitado a exponer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las presiones de gasto adicionales. https://t.co/iC8A2VGAet pic.twitter.com/wpAsTBn6gz — Min. Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 2 de mayo de 2018

Declaraciones cruzadas

En el debate en el Congreso sobre esta situación, la derecha responsabilizó a las reformas y la Nueva Mayoría sostuvo que el bajo crecimiento fue culpa del ciclo internacional.

"(La Nueva Mayoría) tiene hoy comprometido al actual Gobierno con la situación de menor holgura, más vulnerable y con más deuda. Y háganse responsable de eso para que ustedes mismos después, en el rol opositor, no presionen por mayor gasto, porque tienen que ser coherentes", manifestó el diputado UDI, Patricio Melero.

Mientras que su par del PS, Manuel Monsalve, preguntó: "¿Cuándo el ministro de Hacienda va a enviar proyectos de ley? Porque si el ministro de Hacienda quiere que la economía en Chile funcione mejor y quiere enfrentar desafíos como mejoramiento de la productividad en Chile, mejoramiento de la inversión, ¿en qué momento va a hacer la tarea esencial de un Gobierno que es mandar proyectos de ley y hasta cuándo nos va a tener discutiendo sobre las cifras macroeconómicas?".

Hay fecha para el cara a cara entre Larraín y Eyzaguirre

Si bien se esperaba la asistencia a la comisión del ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, éste se excusó garantizando su asistencia el próximo lunes a la comisión especial mixta de Presupuestos.

El evento, que tendrá el esperado encuentro entre Eyzaguirre y Larraín a propósito del manejo fiscal, fue confirmado por el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini (DC).

"He conversado con el ministro, ex ministro Eyzaguirre y con la subsecretaria Macarena Lobos y me han comprometido que van a asistir allí el próximo lunes. Así que personalmente podrá volver a decirle aquello y espero que el lunes sí asistan", sentenció.