El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aclaró en Cooperativa que con el tercer plan para reactivar la economía lanzado hoy, no se sacarán recursos de unos ministerios para favorecer a otros.

Este lunes, el Gobierno presentó su tercer plan para reactivar la economía por 571 millones de dólares.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el ministro Larraín aseguró que "nosotros hemos buscado los espacios que nos da el Presupuesto, por lo tanto, estos son recursos que nosotros podemos disponer de ellos pero que están plenamente dentro de nuestro compromiso fiscal".

"No estamos haciendo trasvasije de recursos ni de Cultura ni Deportes para esto. Estos son proyectos que de no mediar esta agenda de aceleración económica no se habrían hecho", agregó.

