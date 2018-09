The Economist: Para Chile el "sueño" de ser una economía desarrollada "parece difícil de alcanzar"

"Vamos, sé un tigre: Cómo sacar a Chile de la trampa de los ingresos medios". De esta forma se titula un extenso artículo de la publicación semanal The Economist, con sede en Londres, en el que se sumerge en la coyuntura económica del país y advierte que "parece difícil de alcanzar" el "sueño" de ser una economía desarrollada.

En una síntesis de la evolución que ha experimentado Chile tras la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, el semanario británico aborda el proyecto de modernización tributaria presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera y la reforma impositiva que realizó la administración de Michelle Bachelet.

The Economist dice que si bien el país ha recuperado las tasas de crecimiento que le valieron alguna vez el apodo del "tigre de América Latina" por los economistas, señala que "no se trata, aún, de un regreso a los días de gloria", subrayando que enfrenta problemas como el envejecimiento de la población o la baja productividad, de no tan fácil solución.

"Por lo tanto, el sueño de Chile de convertirse en una economía completamente desarrollada parece difícil de alcanzar", advierte el rotativo.

Las opiniones de economistas como Rodrigo Aravena, Claudio Agostini, Eduardo Engel, Jorge Desormeaux y el ministro de Economía, José Ramón Valente, son recogidas por el texto.

Las reformas

"El Gobierno eligió como su primera gran batalla un asalto al sistema impositivo aniquilador de la confianza presentado por Bachelet. Será una de los más difíciles de ganar", señaló The Economist, agregando que "confundieron tanto al mundo de los negocios como a los inspectores de impuestos".

Respecto a la reforma propuesta por el actual Ejecutivo, sostiene que "los empresarios celebran el regreso al modelo integrado, pero están decepcionados de que Piñera no haya cumplido la promesa de reducir la tasa de impuestos corporativos (27 por ciento para las grandes empresas)", escribe el semanario.

"Una reforma que sería amistosa con los negocios ha despertado sospechas en el Congreso, donde la oposición, dividida entre los partidos de centro y de izquierda, se ha unido para luchar contra ella. Afirman que aumentará la desigualdad" y "puede aumentar la deuda", añade el texto.

"Si la reforma tributaria no se paga a sí misma, el gobierno tendrá menos dinero para gastar en políticas más populares, como la inversión en La Araucanía", advierte.

"La ventana para promulgar políticas audaces no permanecerá abierta por mucho tiempo"

The Economist apunta a que "ni Piñera ni sus ministros han sido administradores políticos astutos", recordando el episodio del ex ministro de educación, Gerardo Varela, quien sugirió en julio que las escuelas deberían organizar bingos para pagar las reparaciones, "una metedura de pata", dice el suplemento, que condujo a su despido.

Finalmente, concluye que "la ventana para promulgar políticas audaces no permanecerá abierta por mucho tiempo", señalando que "el ambiente económico se está volviendo hostil justo cuando la luna de miel de Piñera está llegando a su fin".

Esto, aunque las crecientes tasas de interés mundiales y la guerra comercial entre Estados Unidos y China aún no han perjudicado a la economía, "gracias a las finanzas relativamente sólidas de Chile y a un tipo de cambio flotante, lo que ha permitido que el peso se deprecie".

Y concluye: "Si quiere alejarse de la trampa del ingreso medio, tendrá que actuar rápido".