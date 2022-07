Dólar sigue al alza y alcanza peak de 1.043,8 pesos

Al parecer la divisa estadounidense no se dio por enterada de la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés y este jueves volvió a abrir al alza marcando, nuevamente, un peak histórico de 1.043,8 pesos.

Ayer, el dólar cerró en los 1.002 pesos luego de haber alcanzado los 1.033 pesos chilenos.

En tanto, Cochilco anunció en esta jornada que el precio del cobre llegó a los 3,273 dólares la libra, lo que significa una variación diaria de -0,70 por ciento.

Precio del cobre BML, 14 de julio:

US$ 3,273 la libra (US$ 7.216,00 la tonelada)

Variación diaria: -0,70 %

Promedio 2022: US$ 4,355 la libra.