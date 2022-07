Dólar sobrepasó la barrera de los 950 pesos y alcanzó nuevo máximo histórico

El precio del dólar retomó las alzas y marcó un nuevo récord martes al legar a cotizarse por sobre el piso de los 950 pesos, a la vez que el cobre volvió a caer, tras una jornada de lunes de comportamientos inversos por el feriado del 4 de julio en Estados Unidos.

Tras un leve descenso ayer, la divisa estadounidense se apreció con fuerza hoy y, alrededor de las 11:30 horas, alcanzó los 953,98 pesos, un nuevo máximo histórico en Chile.

Al cierre de esta nota, la cotización se situaba en 949 pesos.

A la vez, el cobre, que la última jornada tuvo una variación positiva del 0,76 por ciento, este martes volvió a caer: en 2,85 por ciento, para bajar a 3,541 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que sigue alejándose del piso de los 4 dólares, por sobre el cual se mantuvo entre agosto del 2021 y fines de junio del 2022.

Precio del cobre BML, 5 de julio:

US$ 3,541 la libra (US$ 7.807,0 la tonelada)

Variación diaria: -2,85 %

Promedio 2022: US$ 4,408 la libra. — Cochilco (@CochilcoChile) July 5, 2022

ALARCÓN: LAS INTERVENCIONES ESTATALES NO SIRVEN PARA NADA

Alejandro Alarcón, académico de macroeconomía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comentó a Cooperativa que ha venido anunciando "hace un mes" la posibilidad de que llegue el dólar a mil pesos.

"La combinación de variables que hay desde el exterior y lo que está ocurriendo en Chile, están empujando el dólar a niveles cercanos a la 'luca'. Podríamos tener el dólar a mil pesos. Hoy día ya pasamos la barrera de los 950 y hay factores internacionales sobre los cuáles nosotros no podemos hacer nada, por ejemplo: el alza de tasas de interés en Estados Unidos, la debilidad de la economía de China que se está acentuando y que afecta el precio del cobre", analizó.

"Pero sí, tenemos una pata doméstica que es que las empresas chilenas y los chilenos están prefiriendo comprar dólares a tener pesos -explicó- Eso pone una presión adicional a La Moneda y por eso es que estamos donde estamos. Ese es el factor clave; en Chile tenemos que entender que necesitamos estabilidad política".

Sobre las intervenciones del Banco Central o del Gobierno para bajar el valor de la divisa norteamericana, Alarcón señaló que bajo su "experiencia de las intervenciones cambiarias, las he seguido por muchos años, es muy mala. No resulta. Al final los países terminan con menos reserva, pero no hay efectos en la trayectoria. La trayectoria del dólar responde más a fundamentos como los que yo estaba entregando recién y, particularmente, en la economía doméstica, corresponde a los deseos que tienen los agentes económicos en tener dólares en lugar de pesos. No soy muy admirador de las intervenciones porque no sirven para nada".