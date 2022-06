El dólar inicia nueva escalada y se acerca a los 940 pesos

El valor del dólar volvió a marcar un máximo histórico este jueves, superando los 930 pesos a los que sólo se acercó en la última jornada.

Puntualmente, la divisa abrió en 934 pesos, siete más que lo que marcó al cierre de este miércoles, precio que también implicó un récord, tras una baja momentánea el día martes.

Esa caída se atribuyó a la intervención del Ministerio de Hacienda, que subastará hasta 5.000 millones de dólares de exceso de liquidez en moneda extranjera de la caja fiscal, pero tuvo un efecto rebote ese mismo día, pues su valor subió a 911 pesos.

En paralelo, el reporte de hoy de Cochilco da cuenta de un desplome del precio de la libra de cobre, que bajó un 2,38 por ciento en la Bolsa de Metales de Londres, quedando en 3,74 dólares.

Precio del cobre BML, 30 de junio:

US$ 3,740 la libra (US$ 8.245,0 la tonelada)

Variación diaria: -2,38 %

Promedio 2022: US$ 4,427 la libra.