El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo Eduardo Bitrán llegó este miércoles hasta la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para explicar el contrato entre Corfo y SQM por la extracción del litio en el Salar de Atacama y la polémica contratación de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de la compañía.

En la instancia parlamentaria, admitió que no se tomaron los resguardos necesarios para evitar que Ponce Lerou regresara a la minera no metálica una vez que se firmó el acuerdo entre ambas partes.

"No tomamos todas las precauciones", reconoció Bitrán.

El ex ministro sostuvo que, "desafortunadamente, jurídicamente no se podía ir más lejos, pero lo que los abogados que yo he consultado señalan es que hoy existen los mecanismos jurídicos, porque no hay contratos completos".

"Entonces, podríamos haber escrito el mejor contrato del mundo, pero si no hay voluntad del Estado de hacerlo cumplir, no sacamos nada", indicó.

A la sesión también se invitó al ministro de Economía, José Ramón Valente, y el actual vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, pero no asistieron, lo que generó molestia entre parlamentarios.