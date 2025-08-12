Boric promulgó ley para aumentar presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

El Presidente Gabriel Boric promulgó este lunes una ley para aumentar la presencia de las mujeres en las mesas directivas de grandes empresas privadas.

"Chile necesita de sus mujeres, de su voz, de su mirada, de su participación activa en todos los espacios, especialmente allí donde se toman decisiones", señaló el Mandatario en un acto oficial.

En Chile, las mujeres representan el 39,6% de los trabajadores de las grandes empresas, pero sólo un 25,6% de las gerentas de primera línea y un 22,1% de los integrantes de los cuadros directivos.

En la actualidad, el 54% de los directorios están compuestos exclusivamente por hombres, el 45% de forma mixta y sólo el 1% exclusivamente por mujeres, según datos oficiales.

La medida busca regular la composición de los cuadros directivos de las sociedades anónimas abiertas (que cotizan en Bolsa) y de las sociedades anónimas especiales; además, establece una cuota máxima sugerida del 60% del género con mayor representación.

Su implementación será gradual hasta alcanzar el 60% a partir del séptimo año desde su promulgación.

La ley, cuya implementación será supervisada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF), se elaboró en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, como Comunidad Mujer, la Red de Mujeres en Alta Dirección (RedMad) o el Instituto de Directores de Chile y Chile Mujeres.

"Las mujeres son más de la mitad de la población y merecen que la mitad de la riqueza, el poder y todo lo que producimos en Chile, no sólo materialmente, sino también de distribución del poder, sea también para las mujeres", añadió Boric.