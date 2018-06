Corfo por Ponce Lerou y SQM: "Mirando hoy la redacción, el contrato tiene vacíos amplios"

Evidentemente molesto, el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, manifestó en Lo Que Queda del Día que le pareció "imprudente" que Julio Ponce Lerou regresara a la empresa SQM como asesor estratégico, pese al contrato que sellaron hace algunos meses para explotar el Salar de Atacama.

"Me parece imprudente, no me gusta, me parece que rompe la lógica la decisión que tomó la empresa, pero no nos corresponde a nosotros calificar ni la prudencia ni las decisiones que toma una empresa, sino cumplir con lo que dicen los contratos", aseguró Sichel.

"Lamentablemente, los contratos dicen explícitamente que la prohibición que pesa por sobre Ponce Lerou es para ser director o gerente de SQM y no otro tipo de contratos", detalló y agregó que "si bien la decisión no me gusta, otra cosa es lo que podemos hacer como Corfo".

Respecto al vacío que quedó en el acuerdo entre SQM y Corfo respecto al tipo de cargo que no podía ocupar Ponce Lerou y a los cuestionamientos del ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitrán, Sichel aseguró que "me hubiera encantado que la redacción fuera distinta, pero esto es a lo que nos obliga la ley".

Y agregó: "como el mismo Eduardo Bitrán lo ha dicho: ¿se pudo haber redactado de una mejor forma? quizás, pero la respuesta es la redacción literal, actual del articulado que les digo, es el que está".

Respecto a los dichos del contralor Jorge Bermúdez sobre que es la Corfo la que tiene que revisar el contrato, Sichel aseguró que ya lo han hecho y que "con los antecedentes sobre la mesa, y con esto me gusta ser responsable en lo que digo, la prohibición explícita que aparece en el contrato -tomado de razón por la Contraloría y aprobado por el Consejo de Defensa del Estado- se pone en esas dos situaciones literales: director o cargo ejecutivo".

"En el contrato no se trata de un cargo de director ejecutivo, por lo tanto no nos correpsonde revisarlo, si en el corto plazo aparecen antecedentes distintos, no tengan ninguna duda de que seremos muy duros en la fiscalización", dijo.

Respecto a cómo se realizó este acuerdo, Sichel aseguró que "cuando uno ve los antecedentes que existen en la Corfo hoy día, respecto a cómo ocurrieron estas negociaciones, lo único que me queda claro es que hubo demasiadas conversaciones y poco rigor jurídico en como se tomaron estas decisiones".

"Acá la situación es bastante evidente, tenemos contratos firmados para la institución y más que la opinión mía, la opinión de otro, lo que dice alguien por los medios, sería bueno que el Estado tomara la decisión -y eso es lo que estamos haciendo- de actuar como corresponde en derecho administrativo y básicamente formalizar la toma de decisiones respecto a estos contratos", agregó.

Y siguió: "la Corfo es una institución de más de 1.200 funcionarios en que este tema, durante los últimos años, estuvo tratado en una unidad de dos personas. En que todo lo que hay de esta historia, son relatos personales, creo que a eso hay que cambiarle la lógica", agregando que "cuando hablamos de una cosa tan importante como lo es el Salar de Atacama tengamos los menos espacios de discrecionalidad posible para poder evitar todos los riesgos".

Por último, consultado respecto a si la administración anterior de Corfo fue "incauta", Sichel dijo que, desde su postura como abogado, "yo creo que la redacción fue demasiado expresa, no sé si uno pueda calificarse de incautos, imprudentes o simplemente fue una decisión, no hay antecedentes en las formas para poder determinar eso".

Pero agregó que "mirando hoy la redacción actual, tiene vacíos amplios. Por ejemplo, solo habla de grados de cosanguinidad y no de afinidad política, por lo tanto, un pariente político de Ponce Lerou podría terminar en un cargo directivo ejecutivo de la empresa".