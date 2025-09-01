Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.1°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Empresas

Gobierno se reunió con la CPC, CUT y pymes para abordar prioridades del mercado laboral

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cita, que congregó a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, busca acelerar el crecimiento y la creación de empleo.

Se espera que esta instancia se siga realizando de forma mensual, con el fin de monitorear y dar seguimiento a los avances en las distintas materias abordadas.

Gobierno se reunió con la CPC, CUT y pymes para abordar prioridades del mercado laboral
 ATON

"Siempre el diálogo es bienvenido, más cuando hay un diagnóstico compartido de que debemos buscar la forma de acelerar el crecimiento económico", afirmó Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno encabezó este lunes una reunión con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño para abordar las prioridades económicas en torno al mercado laboral, empleo y proyectos de inversión.

En la cita, que congregó a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, también se discutieron iniciativas para la inversión y el desarrollo regional que se encuentran en tramitación en el Congreso.

"Siempre el diálogo es bienvenido, más cuando hay un diagnóstico compartido de que debemos buscar la forma de acelerar el crecimiento económico y generar mayor creación de empleo", afirmó Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

"En ese sentido, el poder estar acá desde los distintos sectores, trabajadores, empleadores y Gobierno buscando acciones y medidas concretas que permitan apuntar en esa dirección, sin duda es una buena noticia", agregó la dirigente.

Se espera que esta instancia de diálogo se siga realizando de manera mensual, con el fin de monitorear y dar seguimiento a los avances en las distintas materias abordadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada