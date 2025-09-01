Gobierno se reunió con la CPC, CUT y pymes para abordar prioridades del mercado laboral

El Gobierno encabezó este lunes una reunión con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño para abordar las prioridades económicas en torno al mercado laboral, empleo y proyectos de inversión.

En la cita, que congregó a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, también se discutieron iniciativas para la inversión y el desarrollo regional que se encuentran en tramitación en el Congreso.

"Siempre el diálogo es bienvenido, más cuando hay un diagnóstico compartido de que debemos buscar la forma de acelerar el crecimiento económico y generar mayor creación de empleo", afirmó Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

"En ese sentido, el poder estar acá desde los distintos sectores, trabajadores, empleadores y Gobierno buscando acciones y medidas concretas que permitan apuntar en esa dirección, sin duda es una buena noticia", agregó la dirigente.

Se espera que esta instancia de diálogo se siga realizando de manera mensual, con el fin de monitorear y dar seguimiento a los avances en las distintas materias abordadas.