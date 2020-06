Latam Airlines, ante histórica y multimillonaria demanda colectiva de usuarios

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una millonaria demanda en el 23º Juzgado Civil de Santiago en contra de la aerolínea chilena Latam por incumplir con una serie de servicios relacionados con la cancelación masiva de vuelos que se produjo en medio de las restricciones derivadas de la expansión de la pandemia del coronavirus, lo que afectó de forma drástica sus operaciones nacionales e internacionales.

"La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, demandó a Latam Airlines Group S.A por haber incurrido en graves y múltiples infracciones a los deberes que le impone la Ley de Protección al Consumidor, lo que ha significado una afectación al interés colectivo de millares de consumidores", informó el presidente de la organización, Hernán Calderón, en un comunicado.

La acción civil, dijo Conadecus, "busca por primera vez que la justicia sancione a la empresa no solo por no desembolsar el dinero gastado por los consumidores que no recibieron el servicio, sino además que se haga cargo del daño moral colectivo y lo repare a través de una indemnización económica".

Conadecus exigió por medio de la demanda que todos los usuarios que se vieron afectados por la cancelación de sus vuelos sean indemnizados de forma íntegra, tanto en el valor de sus boletos como en los gastos asociados en los que debieron incurrir.

La suma exigida por Conadecus, entre restituciones e indemnizaciones, alcanza los 367.000 millones de pesos (más de 463 millones de dólares) en beneficio de unos dos millones de pasajeros que ya tenían sus pasajes comprados y programados antes del Covid-19.

De acogerse esta acción civil, Latam también podría ser condenada al pago de multas de hasta 3 millones de dólares, las más altas que contempla la Ley de Protección a los Consumidores en Chile, que irían en beneficio del Estado.

El martes 26 de mayo Latam Airlines y sus filiales de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú iniciaron un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos.

Luego de que se conoció la iniciativa de Latam, las acciones de la aerolínea sufrieron bajas consecutivas, llegando a caer hasta 51 por ciento durante la cotización de ese martes, aunque registraron un repunte del 12,5 por ciento dos días después.

La aerolínea chilena registró unas pérdidas de 2.120 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, en medio de la crisis que causó la pandemia en el sector aeronáutico.