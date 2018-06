Ministro de Economía anunció "todo el rigor" para que se cumpla contrato de SQM y Corfo

El ministro de Economía, José Ramón Valente, reiteró que el Gobierno va a hacer cumplir "con todo el rigor" el contrato que existe entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), tras la polémica contratación de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de la compañía.

Una vez conocido el retorno de Ponce Lerou a SQM, el titular apuntó al ex vicepresidente ejecutivo de Cofro Eduardo Bitrán por la "no muy buena" negociación que entregó hasta 2030 a la minera no metálica la concesión para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Este jueves, el ministro de Economía reafirmó que "lo importante aquí son los hechos: los hechos son que el Gobierno recibió un contrato que fue negociado por el Gobierno anterior, lo recibió firmado, y lo que le corresponde es ejecutar ese contrato de la forma en que está ejecutado".

"La forma en que se negoció hacia atrás es un tema que tendrá que dar explicaciones el Gobierno anterior, que fue el que lo negoció, y el vicepresidente de Corfo. Lo cierto es que hoy día tenemos un contrato y vamos a poner todo el esfuerzo y el rigor que tengamos en la Corfo para hacer que ese contrato se cumpla", sentenció.

Diputado Undurraga cuestionó "historia" del PPD y SQM

Desde el Congreso Nacional, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga cuestionó la relación del PPD, tienda en la que milita Eduardo Bitrán, con SQM.

"Hay que acordarse también que Soquimich era militante del PPD, pues. Si aquí no estamos hablando de una empresa que solamente concentra una parte importante del litio, aquí hay una empresa que era militante de un partido político y que, además, corrompió el sistema político", apuntó el legislador.

"Pretender que el dueño de una empresa se aísle de la misma o señalarnos o invitarnos a que va a participar pasivamente, yo lo encuentro bastante irrisorio", sostuvo el palamentario.

En julio de 2016, un reportaje reveló documentos contables en los que la minera no metálica aparecía en el registro de militantes que aportaron a la colectividad durante el periodo en que Carolina Tohá era la presidenta del partido, papeles que incluso llevaban la firma de la entonces alcaldesa de Santiago.

En aquel tiempo, la dirigencia del PPD salió al paso del reportaje y atribuyó a un error del contador Sergio Ortega, quien declaró judicialmente que Tohá sí sabía de estas gestiones, lo que públicamente negó.