Presidente de Sofofa: La reforma tributaria tiene aspectos que van en contra del potencial de crecimiento de la economía

Tras el receso legislativo, y de cara a la reactivación de las discusiones sobre la reforma tributaria, uno de los proyectos clave en el programa del Gobierno de Gabriel Boric, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, advirtió este jueves que hay puntos de las propuesta que van "en contra del potencial de crecimiento que tiene la economía", aunque comprometió su apoyo para "avanzar en los aspectos en los cuales estamos de acuerdo".

"Hay aspectos que son buenos y positivos respecto de la reforma tributaria. Así se lo hemos hecho ver también (al Ejecutivo) y hemos participado para poder mejorar. Hay algunos aspectos que no los consideramos buenos, lo hacemos con fundamentos y hemos hecho propuestas alternativas, siempre de forma constructiva de que hay que sacar una buena reforma tributaria. Lo que pasa es que cuando hay una mala reforma tributaria, como la que ocurrió en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento, las oportunidades de empleo y también en los salarios reales", dijo el líder del mayor gremio industrial del país a El Diario de Cooperativa.

Según el dirigente, "acá tenemos que sentar las bases para recuperar el crecimiento y no a tasas como las que tenemos hoy día, de 1,5% o 1,8%; tenemos que volver aspirar a crecer al 3% o al 3,5%".

Consultado por los dichos del diputado Guillermo Ramírez (UDI), miembro de la comisión de Hacienda, que subió el tono y en una entrevista en El Mercurio aseguró que tanto la reforma tributaria como la pensiones "no pueden ser más malas", Von Appen se mostró en desacuerdo.

"Nunca he sostenido que la reforma tributaria es muy mala. Yo creo que estamos de acuerdo y le hemos dicho al Gobierno que se necesitan mayores recursos para poder enfrentar los derechos sociales que legítimamente hoy día son demandados por la ciudadanía y la primera gran reforma, que no sé por qué nos demoramos tanto tiempo, que fue la PGU (Pensión Garantizada Universal), se ha logrado el financiamiento justamente a través de reformas, pero también estas reformas tienen que apuntar a qué es lo que necesitamos: volver a recuperar el crecimiento", apuntó.

"Cuando hoy día hay una reforma que tiene un impacto considerable sobre el ahorro y eso tiene un impacto sobre la inversión, eso va en contra del potencial de crecimiento que tiene la economía y nosotros, con mucho respecto, le hemos planteado esto, también lo hemos con evidencias respecto de cuál es la situación de las empresas si están afectados con esto y finalmente el Gobierno tiene que tomar una decisión, pero que nosotros hagamos el contrapunto no significa que no estemos de acuerdo con avanzar en los aspectos en los cuales estamos de acuerdo", aseguró Von Appen.

LLAMADO DE MARCEL A INVERTIR

Luego del llamado del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a los empresarios a "ser optimistas" sobre el panorama económico de Chile y reevaluar sus inversiones tras el sorpresivo aumento del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en enero, el timonel de la Sofofa replicó que "permanentemente hemos buscado fortalecerla (la inversión). Por eso hemos estado hablando con el Gobierno de cómo poder fortalecer el ahorro y ahí ha estado toda la discusión de la reforma tributaria".

"Sin duda que uno de los aspectos importantes que toma son las oportunidades y el desarrollo del país, pero también hay otros aspectos relevantes respecto a ciertas certezas en cuanto a los procesos para obtener los permisos, cuáles son los plazos, tenemos también un desafío con el tema de la seguridad y yo creo que esos son parte de la agenda que vamos a tener este año, no solamente con la discusión constitucional, sino que también con las reformas", arguyó.

"GOBIERNO ESTÁ CONSCIENTE (DE LA URGENCIA DE REFORMAS A LARGO PLAZO), PERO FALTA VOLUNTAD DEL SECTOR POLÍTICO Y TODA LA SOCIEDAD"

Von Appen agregó que "uno de los temas bien relevantes después de los tres años que hemos vivido muy polarizados es que tenemos que ver a encontrar consensos del país que queremos construir".

"Los inversionistas ven con preocupación cuando el debate se polariza con posiciones tan extremas en las cuales no podemos avanzar. Finalmente, hay varias de las reformas que llevan mucho tiempo, que van a la base de ciertos aspectos que necesitamos, como es el aumento de la productividad. Si nosotros no afrontamos con decisión poder mejorar nuestro sistema de educación, no vamos a poder cambiar las perspectivas de la economía, especialmente respecto al PIB potencial que tenemos", sostuvo el líder de la Sofofa.

"El Gobierno está consciente (de urgencia de reformas a largo plazo), pero a veces siento que falta voluntad no solamente del sector político, sino que de toda la sociedad, para que nos aboquemos con una mirada más de largo plazo y no tan cortoplacista como han sido en las últimas décadas", enfatizó.

En relación al aumento del Imacec en enero, que superó las expectativas del mercado y creció un 0,4% interanual, Von Appen destacó que "es algo positivo para la economía y especialmente en cómo podemos recuperar los sueldos reales, que han sido tan afectados por la inflación".