Revelan mail en que Bitrán aceptó que Ponce Lerou podía ser asesor de SQM

En diciembre de 2017, durante las negociaciones para terminar con el arbitraje entre Corfo y SQM, el ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Eduardo Bitrán envió un correo electrónico al abogado asesor de la agencia Felipe Bulnes en que dejó abierta la puerta para el retorno de los hermanos Ponce Lerou a la minera no metálica.

De acuerdo al documento dado a conocer este martes por El Mercurio, el ex ministro de Obras Públicas sostuvo que la restricción impuesta a la familia Ponce en la negociación "también aplica a SQM Salar y la Gerencia General de SQM y SQM Salar y cualquier cargo ejecutivo", sin embargo, "pueden ser asesores de la compañía, si así lo estiman".

Este correo electrónico se suma a la declaración del ex ministro Bulnes conocida la tarde de este miércoles en que explica que la posibilidad de que los hermanos Ponce volvieran como asesores a la compañía fue tratada en las negociaciones, pero que esta opción fue desechada por la propia Corfo.

Previo a conocer esta información, el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien preside el Consejo del organismo, afirmó que Bitrán fue "imprudente" en la negociación, al no haber incluido "una cosa bastante obvia, que si realmente queríamos excluir a esta persona de la administración de la empresa no costaba nada poner una frase en que también se le excluye en su rol de asesor, es una imprudencia no haberlo incluido".

El secretario de Estado añadió que el contrato que entrega la concesión para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030 "es una mala negociación. A nosotros, lo que el señor Bitrán nos había dicho es que él había negociado eso, pero lo que negoció, en realidad, fue que él (Julio Ponce Lerou) no podía ser director".

En tanto, Jaime Madariaga, abogado de comunidades atacameñas que buscan en la justicia impugnar el contrato entre la estatal y la minera no metálica, apuntó que Eduardo Bitrán "insistía en que se logró algo muy importante, que era sacar a Julio Ponce Lerou de SQM. (Ahora) el señor Bitrán dice que nos engañaron a todos los chilenos: no, engañaron a Corfo, no leyeron bien el contrato y no sólo en esta parte, sino en muchas otras".

Comisión investigadora en la Cámara de Diputados

Este martes, además, se aprobó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre el mencionado acuerdo entre Corfo y SQM y el retorno de Julio Ponce Lerou a la minera no metálica.

Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda explicó que "vamos a investigar absolutamente todo lo que tiene que ver con la gestación del contrato, con el proceso en el cual se vivió, todas las aristas para llegar a este contrato que, sin duda, es el peor que hemos tenido".

La parlamentaria remarcó que al mismo tiempo se buscará investigar "cuál ha sido la ejecución de lo que ha ocurrido posteriormente a la firma y la toma de razón de la Contraloría General de la República. Todo el proceso, desde que comienza hasta lo que está ocurriendo hasta hoy, todas las aristas medioambientales y, esperamos también, todas las aristas políticas que conllevan a estas decisiones".

En su defensa, Bitrán ha señalado que existen tres personeros de la ex Nueva Mayoría, de quien se ha negado a entregar sus nombres, que lo habrían presionado en la negociación con SQM.