Sistema político: Presidente Boric se compromete a promover un acuerdo amplio

En la apertura del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), el Presidente Gabriel Boric coincidió en la necesidad de reformar el sistema político, para lo que aseguró promoverá un acuerdo amplio.

"Como Presidente de la República estoy a favor de una reforma al sistema político, considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado y creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de Gobierno para lo cual, desde el Gobierno, promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas", sostuvo.

El Mandatario remarcó ante los empresarios que "no hago ningún tipo de cálculo transaccional ni tampoco apuestas electorales futuras porque lo que es bueno para Chile no tiene que estar sujeto a cálculos pequeños".

"Lo que he afirmado y sostengo es que sería insultante para la mayoría de la población y contribuiría al desprestigio de la política que quienes estamos y somos parte de este oficio seamos capaces de sacar adelante modificaciones sobre las reglas que rigen nuestra actividad, pero que no logremos en cambio un acuerdo sobre algo tan urgente que afecta a la mayoría de nuestros compatriotas y en lo que nos hemos demorado más de una década que es la reforma de pensiones", precisó respecto a sus declaraciones de esta semana.

Además, destacó que "hemos buscado incansablemente acuerdos, promoviendo el diálogo y flexibilizando nuestras posiciones", sin embargo, matizó con que "hay que reconocer que, por diferentes motivos y sin apuntar con el dedo a nadie, ha costado hacerlo en un medio político crispado en donde abundan las líneas rojas y los portazos. En donde es difícil obtener compromisos y los pocos que se logran no siempre se cumplen".

DIFERENCIAS CON EL EMPRESARIADO

El Jefe de Estado inició su alocución preguntando si a los presentes les gusta ir al estadio, y continuó diciendo: "a mí me gusta ir al estadio, y trato de ir cuando el escaso tiempo que las responsabilidades del cargo me lo permiten. Y aunque no siempre gana mi equipo, como el fin de semana pasado, soy de aquellos que les gusta estar en las buenas y en las malas".

En esta línea, sostuvo que "si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente, declaraciones cruzadas, interpelaciones varias, y más de una provocación auguran un partido intenso, fuerte", añadiendo que "quizás hay algunos que esperan que así sea, pierna fuerte, mucho orgullo propio en cada equipo, ojalá tarjetas de diferentes colores, que cada uno juegue para su hinchada, alejándose lo más posible de la del adversario".

Por lo anterior, Boric hizo un llamado a "cambiar el escenario, y en vez de cumplir con esos augurios y jugar un partido entre rivales, nos pongamos el objetivo que terminemos este encuentro como si fuera un partido de la selección nacional".

Aunque dijo que esto "no significa esconder nuestras diferencias que son propias de una sociedad democrática. Tampoco, pretender hipócritamente que de la noche a la mañana vamos a ser todos entrañables amigos. Significa que a pesar de las diferencias que tenemos, seamos conscientes que tenemos también objetivos compartidos que son más grandes, y mucho más importantes que nuestros pasados desencuentros".

Luego, el Presidente parafraseó la consigna de Enade 2024 ("Contra el inmovilismo"), y aseguró dijo tener la convicción que desde que asumió el cargo, su administración ha "luchado contra el inmovilismo y promovido cambios profundos que el país necesita".