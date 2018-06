SQM: Ministro de Economía apuntó a Bitrán por "no muy buena" negociación

Tras el retorno de Julio Ponce Lerou a SQM, el ministro de Economía, José Ramón Valente, apuntó al ex vicepresidente ejecutivo de Cofro Eduardo Bitrán por la "no muy buena" negociación que entregó hasta 2030 a la minera no metálica la concesión para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Valente, quien es presidente del Consejo de la estatal, participó la mañana de este miércoles en un encuentro empresarial en el Valparaíso Sporting Club, de Viña del Mar, donde apuntó que "el ex vicepresidente de Corfo es quien negoció este contrato, nosotros recibimos lo que el negoció, es importante que él dé cuenta de lo que negoció".

"A nosotros no nos parece del todo adecuado lo que ha hecho la empresa, pero desde el punto de vista contractual al Estado de Chile no le queda más que hacer cumplir los contratos, interpretarlos es algo que sólo pueden hacer los abogados", añadió el secretario de Estado.

El ministro de Economía remarcó que "aparentemente esa negociación no fue muy buena, porque lo que hemos visto es que hoy el día el señor Ponce está nuevamente como asesor. Si el vicepresidente Bitrán quería que eso no ocurriera debió haberlo previsto en el contrato".

En tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago postergó la revisión de un recurso de protección por la concesión a SQM, luego que comunidades atacameñas, una de las partes involucradas, recusara a uno de los abogados integrantes del tribunal de alzada, por lo que se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia.

Las comunidades atacameñas esperan que el Estado de Chile cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta indígena frente a situaciones como la extracción de recursos naturales en territorios ancestrales y acusan nunca haber sido escuchados ni por SQM ni por la Corfo.