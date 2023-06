Gobierno italiano desmintió combate en el Coliseo entre Elon Musk y Mark Zuckerberg

El Ministerio de Cultura italiano se vio obligado este viernes a desmentir el rumor que circula por internet asegurando que habría ofrecido el Coliseo de Roma para acoger un combate entre los magnates estadounidenses Elon Musk y Mark Zuckerberg.

"No ha habido ningún contacto formal del ministerio ni ningún documento escrito, aunque la noticia parezca jugosa es infundada", indicó el Ejecutivo italiano en un comunicado que, sorprendentemente, no descarta la posibilidad de que ambos empresarios puedan protagonizar un espectáculo en el emblemático anfiteatro.

Como recuerda el ministerio, el Coliseo puede acoger eventos pagados "de alto perfil" siempre y cuando se organicen con "fines benéficos".

"Si Zuckerberg y Musk quisieran actuar en el Coliseo, tendrían que hacer un desafío no violento. Tal vez una especie de certamen, un duelo con versos latinos", añadió la misma fuente.

Como contrapartida deberían "garantizar una contribución económica adecuada para ser donada a la protección del patrimonio histórico italiano y tal vez una parte a Emilia- Romaña", región del norte de Italia afectada por graves inundaciones.

"Lo ocurrido esta mañana es una demostración más de que el patrimonio cultural italiano está en el centro del interés mundial", celebró el ministerio tras aclarar que cada solicitud es evaluada por la entidad que gestiona el Parque Arqueológico de Roma, en el que se localizan el Coliseo y los Foros Romanos.

El bulo fue difundido el jueves por el portal estadounidense TMZ, conocido por sus informaciones sensacionalistas, y amplificado por el propio Musk (52 años), quien unas horas después publicó ante los más de 145 millones de seguidores de su perfil de Twitter el mensaje: "alguna oportunidad de que la lucha suceda en el Coliseo".

La semana pasada, el propietario de Twitter y director ejecutivo de Tesla bromeó en otro tuit con la idea de un combate de artes marciales mixtas (MMA) contra el fundador de Facebook.

"Mándame la localización", escribió Zuckerberg (39 años) en su historia de Instagram sobre un pantallazo del tuit de Musk, quien respondió ofreciendo Las Vegas (EE.UU.) como sede para el encuentro.

Elon Musk, Mark Zuckerberg Contacted by Italy to Fight at Colosseum https://t.co/QLauTW22pu